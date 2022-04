Le Donatella, chi scegliete tra Giulia e Silvia? "Si capisce tutto da..." - VIDEO

Ennesima ‘sfida’ tra le due gemelle Giulia e Silvia Provvedi, Le Donatella scatenate in un video che mette a nudo il loro fascino

Bellezza mozzafiato ma anche tanta simpatia e autoironia. E’ questo il mix micidiale che Le Donatella offrono ai loro fan praticamente da sempre, una miscela che spopola su Instagram mandando gli ammiratori in visibilio.

Le gemelle modenesi Giulia e Silvia Provvedi, classe 1993, sono ormai da tempo delle beniamine assolute della community di Instagram. Quasi un milione e mezzo di followers per il loro profilo condiviso, sul quale postano a getto continuo contenuti che alternano, come detto, sprazzi di grande fascino a momenti esilaranti.

Una coppia di grande affiatamento, come solo le gemelle possono sperimentare. Una accoppiata vincente fin dal debutto a X Factor da giovanissime, un decennio fa. E che poi si è confermata all’Isola dei Famosi (vinta, tra l’altro, nel 2015) e al Grande Fratello Vip.

Parliamo insomma di due personaggi pienamente affermati nel mondo dello showbusiness, a 360 gradi. E che di recente soprattutto sul web trovano consacrazione ininterrotta, con i fan che apprezzano molto il loro di fare scanzonato e irriverente. Oltre che, naturalmente, la loro sensualità esplosiva.

Le Donatella, Giulia e Silvia sempre più irresistibili: distinguerle quasi impossibile, i dettagli decisivi

Per l’ennesima volta, in maniera scherzosa, Giulia e Silvia si mettono ‘a confronto’ in un breve video che ne esalta tutti i tratti distintivi. Un ‘duello’ tra mise in intimo ed elegante abito da serale, non troppo formale e con i dettagli provocanti esaltati al punto giusto.

I fan partecipano divertiti al ‘sondaggio’ e più di qualcuno scrive: “Non dobbiamo scegliere la nostra preferita, ma è una prova per capire se riusciamo a distinguerle“. Un fan in particolare ha il ‘segreto’: “Si capisce tutto dalle labbra e dalla scollatura“.

Voi che ne pensate? Avete fatto la vostra scelta? Il dibattito è più aperto che mai.