Lutto al “GF Vip”, l’annuncio sui social spezza il cuore dei suoi fans

GF Vip: l’ex protagonista del reality ha rivelato sui social il terribile lutto che lo ha colpito nelle ultime ore. Sui social la vicinanza di Adriana Volpe e degli altri amici

Patrick Ray Pugliese è stato in assoluto uno dei primi concorrenti del Grande Fratello Vip. Fin da subito, riuscì a conquistare tutti con la sua incredibile simpatia, e quando nel 2020 Alfonso Signorini ha preso in mano le redini del programma, ha deciso di richiamarlo per fargli rivivere questa esperienza tutta daccapo e in compagnia di persone famose.

Patrick Ray Pugliese, all’interno del programma, riuscì a diventare un vero e proprio protagonista per la seconda volta. La sua simpatia è stata nuovamente apprezzata dalle persone che non avevano avuto modo di conoscerlo durante i primi anni 2000, quando da giovanissimo decise di provare a partecipare al reality più spiato d’Italia.

GF Vip, Patrick Ray Pugliese a lutto: “Tenetevi strette le persone che amate”

Patrick ha sempre avuto una parola dolce e un sorriso, ma adesso è lui che ne ha bisogno. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, in queste ore ha perso la persona più importante della sua vita: il suo papà. Patrick ci era davvero molto legato, parlava spessissimo di lui e anche nella casa del reality show lo aveva spesso menzionato. Non era pronto a dirgli addio, ma purtroppo non ha avuto altra scelta.

“Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene. Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare” ha scritto sul suo profilo di Instagram.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, c’è quello di Adriana Volpe che ha fatto l’esperienza con lui al Grande Fratello Vip: “Ti stringo forte” ha scritto l’opinionista.