Flora Canto più bella ed esplosiva che mai.

Dopo tanti anni di amore, due figli ed una proposta di matrimonio in una location spettacolare, piena di passione, come ogni donna desidera, arrivano finalmente le tanto attese nozze. Sono quelle tra Enrico Brignano e Flora Canto. La coppia della risata convolerà a nozze nelle prossime settimane. La data ufficiale non c’è ancora ma sul sito del comune di Roma le pubblicazioni sono visibili a tutti.

Ecco che così, entro la metà di giugno, l’attore e la showgirl diranno sì, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge dopo l’affissione delle pubblicazioni. Flora era al settimo cielo dopo che il suo Enrico nella magnifica cornice di Verona, a settembre, le aveva chiesto di sposarla e adesso il sogno è sempre più vicino alla realtà.

La bella compagna di Brignano è in splendida forma e sicuramente con l’abito bianco (se lo indosserà) farà invidia a tutti. Nel frattempo, in body, nell’ultimo contributo Instagram manda fuori di testa e per alcuni fan è anche meglio di Beyoncé.

Flora Canto, esplosiva prima delle nozze: la FOTO

