Amici di Maria De Filippi: oggi è andato in onda un daytime molto particolare su Canale Cinque. I ragazzi hanno ricevuto una vera e propria lezione di storia

Costanza Calabrese, durante l’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi, ha tenuto una lezione di storia ai ragazzi del programma. Tutto è cominciato quando, Rudy Zerbi, ha lanciato un guanto di sfida tra Luigi e Alex sulla canzone portata al Festival di Sanremo nel 1994, ovvero “Signor Tenente“. Brano che parlava proprio della mafia.

Per far capire meglio ai due ragazzi il significato e l’importanza del brano che avrebbero cantato, tutti gli allievi sono stati chiamati a fare una vera e propria lezione di storia. Qui, Costanza Calabrese, ha raccontato loro degli attentati più famosi: l’omicidio di Giovanni Falcone, e quello successivo, ovvero Paolo Borsellino.

Amici di Maria De Filippi: il daytime sulla storia della mafia

Luigi ha rivelato di avere alcuni suoi amici che lavorano nelle forze dell’ordine, e che solo qualche decennio fa, questi ragazzi avrebbero rischiato seriamente la vita proprio come è accaduto a tantissimi giovani che sono morti mentre facevano da scorta ad alcuni volti importanti della politica, che erano in prima linea nella loro lotta contro la mafia.

Costanza, per far comprendere ai ragazzi quanto questa cosa sia vicina a loro, ha raccontato un altro episodio: “C’era un giornalista, all’epoca, che stava diventando davvero molto scomodo: Maurizio Costanzo. Per questo avevano deciso di farlo fuori. Ci fu un attentato che, miracolosamente, fallì. Lui doveva essere ucciso mentre era in macchina con la sua compagna, Maria De Filippi. Lei che colpe aveva? Nessuna. Eppure la mafia aveva deciso che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi dovevano morire. Se non fosse stato per quello scarto di pochi secondi, sarebbe successo e noi non ci saremmo mai conosciuti“.

LDA, con evidente emozione, ha rivelato che non sarebbe mai riuscito a vivere in questo modo, con la consapevolezza che a momenti qualcuno avrebbe attentato alla loro vita.