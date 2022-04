Bridgerton 2, i fan protestano per quel dettaglio bollente: nessuno lo ha digerito

Bridgerton 2, i fan protestano per quel dettaglio bollente: cosa non è andato nelle scene tra Anthony e Kate? Scopriamolo insieme

Distribuita da Netflix lo scorso 25 marzo, la seconda stagione di Bridgerton non ha mancato di eguagliare – se non addirittura superare – il successo della prima. La storia d’amore tra il visconte Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey, e Kate Sharma, a cui ha prestato il volto la bellissima Simone Ashley, non ha fatto minimamente rimpiangere i precedenti protagonisti.

La chimica tra i due attori si è rivelata essere a dir poco scoppiettante, tanto che alcuni fan non hanno stentato a definirla addirittura superiore rispetto a quella tra Daphne e Simon, che durante la passata stagione avevano incantato tutti.

Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, tra i fan si è anche sollevato un vero e proprio coro di protesta. In particolare, il pubblico di Bridgerton non avrebbe gradito un particolare che ha caratterizzato le tante attese scene a luci rosse: scopriamo di cosa si tratta.

Bridgerton 2, i fan protestano per quel dettaglio bollente tra Anthony e Kate: nessuno lo ha digerito

Dopo una serie di puntate caratterizzate da un crescendo di tensione, Anthony e Kate, protagonisti della seconda stagione di Bridgerton, hanno dato sfogo ai reciproci sentimenti durante i minuti finali del sesto episodio, tramite un appassionato bacio.

Tuttavia, per poter assistere alla prima vera e propria notte d’amore tra il visconte e miss Sharma, i fan hanno dovuto addirittura attendere fino al settimo episodio. Una scelta, quella dei registi, che da un lato ha consentito di esplorare a fondo tutto il potenziale della chimica tra gli attori, ma che, dall’altro, ha reso i fan profondamente insoddisfatti.

Come molti di loro non hanno mancato di sottolineare attraverso le pagine social della serie, le scene bollenti tra i protagonisti sono state davvero esigue rispetto alla prima stagione. Quest’ultima, in particolare, sarebbe stata la sola e unica pecca di Bridgerton 2.

“Meritavamo più scene di loro due insieme“, “Chimica pazzesca“: queste e molte altre sono state le rimostranze dei followers. L’unica speranza, a questo punto, non può che essere quella di rivedere nuovamente il visconte e la viscontessa all’interno della terza stagione della serie.