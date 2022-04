A L’Eredità cala il gelo di fronte allo strafalcione della concorrente: l’imbarazzo di Flavio Insinna era a dir poco palpabile

Gelo imbarazzante quest’oggi durante la puntata de L’Eredità. Nonostante i concorrenti che partecipano al gioco televisivo siano sempre preparatissimi, talvolta l’emozione non manca di tirar loro brutti scherzi durante le registrazioni.

Flavio Insinna, durante quelle rare occasioni, non si lascia scappare l’opportunità di sbeffeggiare i partecipanti. Il conduttore, con il suo modo di fare goliardico, non manca infatti di far tornare loro il sorriso. È proprio quanto accaduto quest’oggi con la giovanissima Alessandra.

Il padrone di casa, dopo averle dato il benvenuto, ha affrontato assieme a lei la fase degli “Abbinamenti”. Uno strafalcione della concorrente, tuttavia, non ha mancato di mettere il conduttore in difficoltà.

“Che strafalcione”, bufera a L’Eredità. Flavio Insinna non riesce a contenersi: “ma dove vivi?”

Flavio Insinna, nell’introdurre al pubblico la concorrente Alessandra, è parso a dir poco emozionato. La partecipante, impiegata presso un ente internazionale che si occupa di diritti umani, si è guadagnata le lodi sperticate del conduttore: “tanto di cappello per il tuo lavoro“.

La puntata, dopo questo iniziale confronto, è rapidamente entrata nel vivo con le domande che concernevano la fase degli “Abbinamenti”. “Dolce o salato?“: queste le opzioni tra cui avrebbe dovuto scegliere Alessandra, e che, inaspettatamente, le hanno procurato non poche difficoltà.

Nonostante il compito assegnatole dal presentatore apparisse relativamente semplice, l’emozione ha giocato un brutto scherzo alla partecipante, che ha inciampato proprio su una delle domande più scontate. Quando Flavio Insinna le ha proposto “patatine fritte“, Alessandra ha risposto senza neanche riflettere: “dolce!“.

Nel giro di pochi secondi, la concorrente si è resa conto del banalissimo errore commesso, pur non mancando di scherzarci su. “Che strafalcione…” – ha commentato Alessandra sorridendo, immediatamente raggiunta dall’affabile conduttore – “Beh sì… ma su quale pianeta vivi?“.

Nonostante l’iniziale gelo, l’autoironia e la simpatia della concorrente sono subito intervenute a smorzare l’atmosfera. Flavio Insinna, dopo aver sorriso assieme ad Alessandra, ha proseguito la puntata con la sua immancabile verve, dimenticando presto la clamorosa gaffe.