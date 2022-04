Don Matteo, Raoul Bova torna a parlare del passato: “Ho lottato”

E’ in arrivo la seconda puntata di Don Matteo 13 e in attesa dei nuovi episodi, scopriamo alcuni retroscena su Raoul Bova, il nuovo parroco di Spoleto

Dopo quasi venti anni, Terence Hill dice addio al set che gli ha fatto conquistare la fiducia e l’affetto di milioni di italiani con il personaggio di Don Matteo.

Raoul Bova prenderà il suo posto, interpretando il ruolo di Don Massimo. Un nuovo parroco, quindi, sta per arrivare a Spoleto e la comunità non vede l’ora di conoscerlo. Due persone diverse, uno in bicicletta e l’altro in moto, ma con un amore in comune: quello verso Dio.

Raoul Bova e il retroscena sul suo passato mai rivelato

Si è parlato a lungo dell’arrivo di Raoul Bova sul set di Don Matteo e in tanti sono scettici al riguardo. Nella prima puntata il protagonista è stato ancora una volta Terence Hill che lascerà gradualmente la scena.

Don Massimo arriverà a Spoleto e troverà una comunità ad attenderlo che non vede l’ora di conoscerlo. Sul suo personaggio, l’attore romano ha spiegato in un’intervista per il settimanale Nuovo Tv: “Se devo dire chi sia davvero Don Massimo direi un uomo con un passato importante e tanti ideali. – ha spiegato – Uno che ha sempre lottato per la giustizia fin da giovane e ha trovato la sua strada nel sacerdozio proprio grazie a Don Matteo. Un personaggio ricco insomma”.

Inoltre Terence Hill ha dato molti consigli al collega nel corso del lavoro ed inoltre gli ha chiesto di scegliere un nome che gli piacesse per il suo personaggio e così è uscito Don Massimo.

Non ci resta che seguire i nuovi episodi della serie più amata dal pubblico italiano. Le novità non mancano e i fan appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nel corso delle puntate. Don Massimo sarà accettato dalla comunità cresciuta con Don Matteo?