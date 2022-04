“Amici”, Stash e Giulia Belmonte sorprendono tutti: “E poi arrivi tu…”

Attuale giudice del serale di “Amici”, Stash ha sorpreso il pubblico con un annuncio inatteso insieme alla compagna Giulia Belmonte

È attualmente impegnato per il secondo anno consecutivo nel ruolo di giudice del serale di Amici, il talent che lanciò la carriera dei The Kolors -di cui è frontman- nel 2015. Ma per Antonio Fiordispino, in arte Stash, l’ultimo periodo è stato particolarmente ricco di sorprese.

Una di queste coinvolge anche la compagna, l’influencer e modella Giulia Belmonte con la quale fa coppia fissa da circa quattro anni. I due sono diventati per la prima volta genitori nel 2020 quando hanno dato il benvenuto alla piccola Grace. Ora arriva l’inaspettato annuncio: la famiglia si allarga.

Stash padre per la seconda volta: “Non vediamo l’ora di abbracciarti”

Proprio come accaduto con la prima gravidanza, la notizia arriva inaspettatamente e attraverso un posto condiviso sui social. Stash e la fidanzata Giulia Belmonte hanno comunicato al pubblico che diventeranno presto genitori bis.

La foto pubblicata vede un’ecografia incastrata alle corde di una chitarra, strumento significativo nella vita del cantante che con emozione comunica l’arrivo di un quarto componente nella loro famiglia. “ E poi arrivi tu a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie“, scrive.



“Già ti sentiamo e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo“, conclude sottolineando la felicità condivisa con la compagna. Non sono stati rivelati dettagli in merito alla gravidanza che la coppia vivrà il più possibile nella riservatezza della loro sfera privata. Entrambi i genitori fanno particolare attenzione a non porre le luci dei riflettori sui loro figli, proprio come accaduto con la primogenita Grace di cui non è stato ancora mostrato il volto sui social.

Il cantante dei The Kolors riceverà con molte probabilità le più sentite congratulazioni al suo ritorno in studio ad Amici, da cui si è dovuto assentare la scorsa settimana dopo essere risultato positivo al Covid.