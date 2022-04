L’ultima affermazione sui social di Giorgia Soleri rapisce l’attenzione dei suoi fan per le sue esilaranti caratteristiche. C’è lo zampino di Damiano David?

Dopo esser stata di recente ospite a “Tonica“, gettonata trasmissione portata in auge in seconda serata dalla conduttrice, speaker e scrittrice, Andrea Delogu, la celebre ventiseienne milanese, Giorgia Soleri, è riuscita nuovamente ad attirare l’attenzione dei suoi fan in questi minuti.

Oltre ad essere nota al grande pubblico per essere l’anima gemella del frontman dei “Maneskin”, Damiano David, la bellissima Giorgia, ora dagli iconici capelli neri a caschetto, è in primis una modella ed influencer di grande popolarità. Specialmente per il suo manifesto interesse, in prima persona, al tema legato alla sensibilizzazione di massa sulla vulvodinia. A proposito del suo ruolo, legato alle più originali inclinazioni alla moda quanto al latente attivismo in rete, l’influencer è intervenuta stamani su Instagram con un ultimo inatteso quesito.

Giorgia Soleri, adesso i peli sono troppi. La fidanzata di Damiano ha la casa piena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ancora uno” Ilary Blasi e i suoi ritocchini: sarà un cambiamento troppo drastico?

In diretta dalla Capitale, la giovane ed intraprendente “femminista guastafeste“, appare in uno scatto in primo piano sfoggiando un look in rigoroso bianco e nero, e sin da subito definito come “impeccabile“. Ma l’attenzione del pubblico verterà presto altrove. In particolare verso il testo inserito dalla modella nella sua didascalia.

Se si osserva infatti con attenzione l’outfit della modella si noterà un insolito particolare. Il quale verrà poi sottolineato anche dalla sua stessa protagonista. “Giorgia come fai a gestire i peli dei gatti ovunque?“, chiederà dunque l’influencer rivolgendosi al contempo ai suoi ben oltre 568mila follower.

“Elementare, Watson“, risponderà però Giorgia a se stessa. Per ammettere infine, e con tanto di ironia, il suo punto di vista. Ovvero: “non li gestisco“. In moltissimi dei suoi seguaci si mostreranno, anche in questo caso e talvolta nella maniera più esilarante possibile, d’accordo con l’origine del sua odierna vena comica. “Io quando vado a casa della mia amica che ne ha 6 mi porto lo scotch“, spiegherà perciò un utente.

Per chi non lo ricordasse, o non conoscesse abbastanza la routine quotidiana della modella, Giorgia e Damiano amano trascorrere il loro tempo dedicando gran parte delle loro attenzioni ai loro due amici felini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici”, Stash e Giulia Belmonte sorprendono tutti: “E poi arrivi tu…”

I due gatti, Lego e Bidet, appaiono spesso nelle loro istantanee su Instagram. Inoltre, entrambi i personaggi, hanno desiderato aiutare sostanzialmente, una struttura istituita nel comune italiano di Pianoro. Dove sorgeva una meravigliosa oasi felina che, nel corso di questi mesi, era stata messa a dura prova a causa di un grave incendio.