Il Volo, i tre artisti sono stati sostituiti: chi sono i nuovi cantanti

Avete mai visto i sosia dei cantanti di Il Volo? Il pubblico stenta a credere che possano esistere, tutti i dettagli

Era il 2015 quando Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono saliti la prima volta sul palco dell’Ariston aggiudicandosi il primo posto con il brano Grande Amore.

Il trio ha dato vita ad un gruppo talentuoso e strepitoso Il Volo, che nel corso degli anni si è fatto conoscere in tutto il mondo. I tre artisti sono pronti per il nuovo tour che sta per iniziare, nell’attesa però hanno conosciuto i loro sosia. Ecco chi sono.

Il Volo, spuntano i sosia degli artisti: il pubblico li adora

Il trio musicale è stato ospite nello show Una Pezza di Lundini, programma in onda su Rai 2 e condotto da Valerio Lundini. Il presentatore ha ripercorso insieme agli artisti alcuni momenti della loro scalata verso il successo, ma la voce dei tre tenori è stata sostituita da quella dei sosia.

Successivamente il conduttore ha fatto uscire Il Volo per poi far rientrare il gruppo che si è presentato in modo diverso. Infatti sono arrivati in studio i tre sosia degli artisti che insieme al presentatore hanno dato luogo ad uno sketch satirico.

Il Volo originale è sempre in prima fila per aiutare il prossimo con gesti di gratitudine e solidarietà che non passano inosservati. A fine marzo il trio si è esibito a Modena per salutare i rifugiati ucraini scappati dalla guerra.

Inoltre sono volontari nelle associazioni di Modena e Bologna. “Vorrei ringraziare Il Volo per la partecipazione e la vicinanza che stanno dimostrando nei confronti di questa nostra impresa – ha affermato il presidente della Fondazione Perez-Koskowska, Cristian Manuel Perez nel corso dell’evento – il vostro saluto sarà senza dubbio un momento di gioia e convivialità.

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono un gruppo unico che con determinazione e intraprendenza hanno dato vita ad una musica strepitosa, la loro passione si è trasformata in un vero e proprio capolavoro.