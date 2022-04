Barrette al riso soffiato e cioccolato: una ricetta anti-spreco

Barrette al riso soffiato e cioccolato fondente, una valida alternativa per un dolce sfizioso e delizioso. Il procedimento è davvero semplice, scopriamolo insieme.

Capita delle volte che non si ha tempo ma si ha voglia di qualcosa di dolce. Oggi abbiamo la soluzione che fa al caso tuo dal momento che per preparare questo snack ci vogliono 15 min. può essere preparato anche con anticipo in quanto si conserva anche 7 giorni in frigorifero.

La ricetta non è standard, è possibile creare delle varianti partendo da questa base. Si piò aggiungere granella di frutta secca, topping o rendere il tutto ancora più gustoso aggiungendo del liquore al cioccolato. Insomma, date sfogo alla vostra fantasia e gustatevi il momento.

Barrette di riso soffiato, una ricetta veloce veloce

Per realizzare le barrette di riso ci occorre: 300 gr di cioccolato ( fondente – al latte – bianco – come preferite) – 100 gr di gallette di riso – 50 gr di mandorle (o frutta secca a piacere) – 50 gr di bacche di goji (se vi piacciono) – 10 ml di liquore (se preferite).

Il procedimento è davvero molto semplice. Per prima cosa spezzettate il cioccolato e mettetelo a sciogliere a bagnomaria con il liquore che avete scelto, se l’avete scelto. Aggiungete le bacche e mescolate bene fin quando non sarà bello liquido. Nel frattempo tritate le mandorle con il coltello. In una ciotola spezzettate le gallette con le mani o se preferite un frullatore a bassa velocità.

Mescolate al riso soffiato (volendo potete acquistare anche quello sfuso, come preferite), il cioccolato sciolto ed aggiungete le mandorle. Adagiate il tutto su una striscia di carta forno e modellate con le mani, cercate di compattare tutto.

Fate riposare in frigorifero per un’ora e tagliate successivamente della forma che preferite. Potete conservarli in un contenitore ermetico. Questi piccoli dessert sono ottimi anche per accompagnare il gelato in quanto fungono da biscottino. Naturalmente per i bambini evitate il liquore facilmente sostituibile con della scorzetta di arancia grattugiata, un pò di vaniglia liquida o del cocco in polvere.

Le varianti sono davvero molte, c’è l’imbarazzo della scelta, in base al vostro gusto create il vostro sfizioso dolcino.