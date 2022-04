Benedetta Parodi apre le porte della sua vita privata e condivide con i fan uno scatto del passato. L’immagine emoziona il web: esplosione d’amore

Non basta il talento in cucina e la frizzante capacità di restituire in modo semplice piatti più o meno elaborati per restituire un quadro completo di Benedetta Parodi. Carriera intrapresa nel 2008 con “Cotto e Mangiato“, prima di una serie di esperienze sul piccolo schermo.

“I menù di Benedetta“, “Bake off Italia“, “Pronto e postato“, sono solo alcuni dei programmi da lei condotti, mentre ha pubblicato una serie di libri di ricette divenuti dei veri successi. Rappresenta ormai un’icona nel panorama televisivo, un ruolo che riveste non solo per le sue straordinarie doti.

La simpatia e la semplicità che hanno fin da subito contraddistinto Benedetta Parodi in un mondo ricercato, facendo di lei il simbolo della cucina casalinga, ruolo che esercita anche sui social, dove vanta oltre 1 milione di followers.

Sposata con il telecronista e giornalista Fabio Caressa dal 1999, condivide con i fan anche momenti della sua vita quotidiana che ama trascorrere in famiglia, composta anche dai tre figli Matilde, Eleonora e Diego. Ed è proprio la sua sfera privata ad essere messa in luce nel suo ultimo post, colpevole di aver emozionato gli utenti.

Benedetta Parodi, viaggio nel passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Gli affetti rivestono un ruolo primario nella vita di Benedetta Parodi, che si svolge in modo autentico e genuino. Ama condividerne alcuni momenti sui social, custodendo con cura gli aspetti più importanti. Non pubblica molto spesso scatti in compagnia degli adorati figli, ma in alcune occasioni speciali concede un’eccezione.

È questo il caso del suo ultimo post, che compie un salto temporale di 7 anni. Risalgono al 2014 le immagini che pubblica su Instagram con protagonisti i suoi figli, scovate in un libro della conduttrice. L’imtimità di questa condivisione emoziona i fan, che sbirciano nel suo passato, potendone cogliere gli aspetti più profondi e delicati. Sarebbe impossibile cogliere la distanza temporale se non fosse per l’evidente crescita di Eleonora, Matilde e Diego.

La bellezza raggiante di Benedetta Parodi non sembra aver subito il benchè minimo cambiamento. Il segreto dev’essere la dose d’amore quotidiana che queste foto raccontano fin troppo bene.