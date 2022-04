Stephanie di Monaco e una persona tra le più importanti della sua vita hanno stupito tutti con un retroscena clamoroso. Momenti travolgenti per la reale monegasca.

Conosciuta come principessa ribelle, Stephanie di Monaco ha catalizzato l’attenzione in innumerevoli situazioni. Soprattutto durante l’età giovanile ha lasciato il segno nel Principato con costanti colpi di scena: in particolare le sue travagliate questioni amorose sono state al cento della cronaca rosa.

57 anni, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare molte criticità che l’hanno segnata per sempre nel profondo. Dalla perdita dalla madre, Grace Kelly, a seguito di un incidente d’auto mentre le due si stavano spostando e lei era alla guida, a diversi amori giunti al capolinea.

Due divorzi alle spalle, è stata sposata con Daniel Ducret, sua guardia del corpo, e Adans Lopez Peres, artista circense, è mamma di Camille, Pauline e Louis. Proprio in merito alla sua secondogenita è emerso un retroscena spiazzante che ha visto mamma e figlia in una situazione inaspettata.

La 27enne è diventata conosciuta per la sua carriera di nuotatrice. Accanto a questo percorso di recente ha preso un’altra strada, seguendo le orme materne. La reale si è lanciata in un settore in cui Stephanie ha mosso passi anni fa. Sedicesima nella linea di successione, ha stupito tutti con un progetto ambizioso presentato solo poche settimane fa.

Stephanie di Monaco: retroscena clamoroso coinvolta la figlia Pauline

Dal nuoto alle sfilate. La vita di Pauline si è trasformata: di recente è approdata nel mondo della moda, vestendo i panni di stilista come la madre. In passato Stephanie di Monaco ha lanciato, infatti, una sua linea di costumi e dato vita a un negozio di abbigliamento dedicato all’universo del jeans.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Marica Pellegrinelli, ora è felice con il suo nuovo amore: momenti di gioia, ecco chi è

La 27enne ha debuttato in questo settore prendendo parte all’ultima edizione della Paris Fashion Week dove ha presentato la prima collezione. Al suo fianco immancabile la presenza della madre accorsa dietro le quinte per supportarla: smartphone alla mano ha ripreso tutto lo show della figlia, mostrandosi molto orgogliosa.

Dopo questo importante evento mamma e figlia sono state immortalate insieme durante una partita benefica. Si tratta del Fight Aids Monaco a cui ha preso parte anche il fidanzato di Pauline, Maxime Giaccardi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > I 5 segreti di stile ed eleganza: parla Drusilla Foer

L’imprenditore immobiliare da anni è legato alla figlia di Stephanie, ma non presenzia mai agli eventi ufficiali. Questa partecipazione ha destato curiosità, portando a presupporre come tra i due le cose siano sempre più serie e come magari sia arrivato il momento del fatidico sì.