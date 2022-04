Barbara D’Urso in forma smagliante: la dieta della conduttrice

Barbara D’Urso rappresenta un vero e proprio punto fermo di Mediaset, una conduttrice seria e professionale che da anni porta avanti diversi programmi di canale5.

Da Pomeriggio5, a Live Non è la D’Urso, nei salotti di Barbara sono passati davvero tantissimi personaggi famosi, che spesso fanno a gara a chi riesce ad accomodarsi per primo su quelle poltrone. Che siano dedicati alla cronaca, al gossip, allo spettacolo, i programmi della D’Urso, hanno sempre ottenuto negli anni, grandi successi.

Tra le frasi diventate veri e propri tormentoni di Barbara: “Il mio cuore è vostro” è forse quella più amata dal pubblico. Le dediche che spesso la conduttrice riserva a chi la segue affettuosamente, conquistano signore in giro per tutta Italia che negli anni, grazie all’empatia della D’Urso, hanno instaurato se pur attraverso un televisore, un rapporto di stima con la conduttrice che ogni pomeriggio, con amore e passione, entra nelle loro case. Quest’anno per Barbara è arrivata una novità, ovvero la conduzione su Italia Uno del nuovo programma “La Pupa e il Secchione”, un’opportunità che la conduttrice ha accettato con il sorriso, mettendosi alla prova e dimostrando a tutti la sua professionalità.

Barbara D’Urso e il fisico perfetto, che dieta seguirà?

Oltre alla bravura, il pubblico non può che ammirare anche la bellezza di Barbara, una donna di sessanta quattro anni con un fisico mozzafiato, tonico e prestante. Che dieta seguirà la conduttrice storica di Mediaset per ottenere un risultato cosi?

Sembra che in primis c’entri la genetica, una fortuna invidiabile da preservare con cura e poi di sicuro anche lo stile di vita che Barbara conduce: dall’attività fisica ad un’alimentazione sana, questi due alleati permettono un aspetto sempre al top, un modo per mostrarsi in pubblico sentendosi sempre a proprio agio con qualsiasi abito scelto. Barbara infatti, mette spesso in mostra i suoi aspetti più sensuali, ma visto il fisico che si ritrova, tutto le è concesso.

