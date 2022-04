Mara Venier, la rivelazione su Jerry Calà ha lasciato di stucco persino Lorenzo Jovanotti: la conduttrice si è rivolta a lui con parole davvero inaspettate

L’esuberante Mara Venier, in procinto di dare inizio ad una nuova puntata di Domenica In, è apparsa davvero in fibrillazione. La conduttrice, con la solita verve che la contraddistingue, ha infatti dato il benvenuto a Lorenzo Jovanotti, per la prima volta ospite della sua trasmissione.

“Non ci siamo mai incontrati in questi anni“, lo ha salutato la presentatrice, più che felice di poter interagire con il celebre cantante. Quest’ultimo, emozionato tanto quanto la Venier, ha ammesso di essere un grande fan di Domenica In.

L’intervista, in maniera del tutto imprevedibile, si è poi spostata su un argomento che ha lasciato di sasso il pubblico. La conduttrice, su invito proprio di Jovanotti, non ha potuto far a meno di rivolgersi ad una persona davvero inaspettata: la rivelazione bomba!

Mara Venier, la rivelazione su Jerry Calà lascia esterrefatti: “ciao amore mio”. Dopo tanti anni…

Poco dopo essersi accomodato nello studio di Domenica In, Lorenzo Jovanotti ha confidato a Mara Venier di essere un grande fan del suo ex marito Jerry Calà. I due, stando al racconto del cantante, ebbero modo di conoscersi molti anni fa, al termine di una serata di Lorenzo a Riccione.

“Lo incontrai dopo la mia serata, ci mettemmo a chiacchierare fino all’alba di fronte ad una birra“: questa la confessione di Jovanotti, da sempre grande ammiratore del comico. Mara Venier, che con Calà condivise un breve ma intenso matrimonio, non ha potuto far a meno di ricordarlo con affetto.

“Siamo diventati fratelli“, ha ammesso la conduttrice, che nel parlare dell’ex marito è parsa addirittura commuoversi. Avendo notato l’interessamento del suo ospite, la padrona di casa non si è potuta esimere dal proseguire il discorso: “abbiamo recuperato il nostro amore con un amore diverso“.

Prima di dedicarsi interamente all’intervistato, la Venier ha deciso di indirizzare un affettuoso saluto al suo ex marito. “Ciao amore mio, so che ci segui sempre“, ha detto la conduttrice, mandando un tenero bacio a Jerry Calà.