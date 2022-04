Sale la preoccupazione per la Regina Elisabetta. La sua salute continua a costringerla a cancellare i suoi impegni reali: cosa sta succedendo.

A distanza di un anno dalla scomparsa del marito Filippo, la Regina Elisabetta si trova a dover fare i conti con pesanti problematiche. 95 anni, 70 sul trono, se è riuscita a partecipare alla commemorazione dedicata alla morte del Principe Filippo, tenutasi lo scorso 29 marzo al Castello di Westmister, sembra aver avuto una nuova battuta d’arresto.

Da mesi sta affrontando problematiche di salute che l’hanno costretto più volte al riposo forzato. Ricoverata lo scorso anno in ospedale, cambiate le sue abitudini di vita, tra l’addio ai suoi amati drink e le passeggiate con i suoi cani, settimane fa ha contratto il Covid.

Nonostante sia guarita, si trova comunque indebolita e in difficoltà a camminare: dal bastone è passata alla sedia rotelle, unica opzione per muoversi. Proprio per questo ha disdetto molti impegni ufficiali nell’intento di non mostrarsi in questa condizione: per la prima volta non parteciperà a un importante evento.

Regina Elisabetta si ferma: slitta importante evento

Se per la cerimonia in memoria di Filippo, Elisabetta si è mostrata in pubblico proprio per non mancare all’appello a un evento così significativo, è stata invece cancellata dalla sua agenda un altra manifestazione di grande rilevanza.

Si tratta della tradizionale messa reale in occasione del giovedì santo, in scena il prossimo 14 aprile: niente presenza di Sua Maestà a questa importante ricorrenza nell’ambito della quale a fare le sue voci sarà il figlio Carlo, primo nella linea di successione.

Costretta al riposo a causa dei problemi di mobilità, la Sovrana cercherà di recuperare le forze e superare la ferita riaperta a seguito della ricorrenza della morte di suo marito, deceduto il 9 aprile 2021 all’età di 99 anni. Insieme da una vita, i due hanno condiviso tutto, tra sfide e traguardi.

Intanto nella Royal Family, come per tutti i sudditi, sale l’ansia in merito alle condizioni di salute di Elisabetta, sempre più fragile.