Si mette male per Il Volo, aria di separazione in vista: cos’è successo al trio di Antonella Clerici?

Una story Instagram ha scatenato il malcontento tra i fan del trio lirico italiano, si parla davvero di tensione tra gli amici e colleghi?

Si può dire che Antonella Clerici sia stata la loro fata madrina nel farli incontrare e poi unire in modo indissolubile. Il Volo dal 2009, anno della loro partecipazione al talent “Ti lascio una canzone”, ha spiccato “il volo” tanto che i suoi giovanissimi componenti sono diventate delle vere icone da seguire pedissequamente in ogni loro minino spostamento.

Sono tutti e tre nativi di zone molto diverse dell’Italia, Piero Barone abita a Naro, un paesino in provincia di Agrigento, Ignazio Boschetto è di Marsala, infine Gianluca Ginoble è residente a Roseto degli Abruzzi.

Proprio quest’ultimo in questi giorni ha fatto molto parlare di sé per via di uno scatto ambiguo che lo mostrava in viaggio verso una destinazione sconosciuta ma che allo stesso tempo ha fatto preoccupare i fan che lo seguono attivamente.

Il Volo, tributo a Ennio Morricone: quando vederlo

Nessun allarmismo però, Gianluca si è solo diretto verso casa per trascorrere la santa Pasqua con la sua famiglia e gli amici. Legatissimo infatti alla sua terra non perde occasione per farvi ritorno e ricaricare le pile dopo tanta fatica sul palco e durante le tournée che sono riprese a pieno regime.

Prossimanamente infatti i tre cantanti si esibiranno in due città italiane per rendere onore al grande compositore Ennio Morricone. I due appuntamento fissati a calendario sono il 29 giugno in Piazza Trento e Trieste in occasione di ‘Ferrara Summer Festival’, ed il 3 settembre 2022 a Vicenza, in Piazza dei Signori.

Due eventi che metteranno in luce il grande talento di Gianluca, Iganzio e Piero, oggi vere star del web e al centro del gossip nazionale per via non solo di spostamenti non comunicati alla loro Fanpage, ma anche di amori nascosti e progetti futuri che li vedranno coinvolti fino a fine anno e non solo.