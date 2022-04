Apre il primo superstore d’Italia: il più importante in Europa. Tutto quello che c’è da sapere sul Merlata Bloom

Apre il primo superstore Merlata Bloom in Italia, Milano si prepara per accogliere una delle più significative attività immobiliari in Europa

In Italia un nuovo progetto sta prendendo forma. Si tratta del Merlata Bloom che apre le porte ad una serie di negozi. La sede prevista è Milano e l’inaugurazione avverrà ad aprile 2023.

L’iniziativa prevede 20 aperture ed esso vuole essere solo il primo passo di un progetto più ampio con tre piani esperienziali e 150 shopping store. Nhood Services Italy, società italiana del gruppo AFM (Association Familiale Mulliez), è responsabile della commercializzazione degli spazi e gestirà Merlata Bloom Milano.

Merlata Bloom Milano, tutti i dettagli della nuova apertura

Merlata Bloom Milano prevede un hub da 80mila mq, di cui 20mila che saranno destinati al leisure, all’intrattenimento, alla cultura, inclusa quella gastronomica e dello sport. Tale iniziativa rientra nella missione di Nhood, vale a dire la creazione di luoghi di vita con servizi legati alle persone e al loro benessere.

Queste attività nascono dopo un atteto lavoro di ascolto del territorio,così da rispondere a tutte le esigenze dei cittadini che vi abitano. La posizione privilegiata di Merlata Bloom Milano è molto significativa e risulta essere un’area molto interessante per oltre 100mila persone che vogliono concedersi un momento in tale meraviglia.

Cascina Merlata, il nuovo quartiere residenziale con le torri UpTown di Euromilano e la nuova Silicon Valley italiana, rappresentata dal quartiere MIND, faranno da cornice alla struttura.

Tra i vari negozi che apriranno all’interno dell’edificio, è certo Esselunga che realizzerà un superstore con accesso diretto dall’interno di un mall: sono previsti ben 6.000 mq di GLA per un innovativo format ideato per tutti gli abitanti dell’area.

Poi ancora Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Game7Athletics e tanti altri. Gli spazi sono molto grandi e danno la possibilità di dare luogo a grandi creazioni. Anche Decathlon ha scelto un format esperienziale site specific, che prevede un muro per il climbing indoor, campi per la pratica sportiva open air ed anche un nuovo polo di uffici dell’azienda francese.