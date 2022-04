Bianca Guaccero, le bastano due secondi per mandare Instagram in tilt – VIDEO

Bianca Guaccero in un ultimo post ‘lampo’ su Instagram, la conduttrice televisiva ci lascia senza fiato con una semplice mossa

In questi anni, in maniera quasi inesorabile, Bianca Guaccero si è affermata come uno dei volti principali del mondo dello spettacolo italiano, in particolare per quanto riguarda il piccolo schermo. L’attrice e conduttrice tv pugliese ha ormai un posto speciale nel cuore dei suoi ammiratori, già da tempo.

Una carriera avviata felicemente come attrice cinematografica e televisiva, con i primi ruoli importanti. Quindi, per la 41enne di Bitonto, la svolta nel 2008, quando è stata chiamata alla conduzione del Festival di Sanremo. Il suo volto entra definitivamente in pompa magna nelle case di tutti gli italiani.

Continuando ad alternare i suoi lavori al cinema, in tv e a teatro come attrice, diventa una presentatrice di grande successo. E da qualche anno ormai è il volto principe di ‘Detto Fatto’, uno dei programmi pomeridiani maggiormente seguiti sulla Rai. Un appuntamento diventato imperdibile per tutti gli appassionati, nonché per tutti gli ammiratori, decisamente numerosi. Bianca conta infatti quasi 800 mila followers su Instagram.

Bianca Guaccero, condensato totale di fascino in pochissimi frame: il primo piano che mostra il capolavoro

Followers che come sempre si sciolgono in occasione del suo ultimo post social, in cui sostanzialmente rinnova il suo appuntamento quotidiano con la puntata odierna di ‘Detto Fatto’. Un post che in pochissimi secondi, appena due, raccoglie tutto il fascino micidiale di Bianca.

Il breve video si limita a mostrare un primo piano della Guaccero. Una bellezza però accecante, che lascia il segno. Sguardo profondo, caldo, avvolgente, lineamenti come al solito delicati e seducenti. Una bellezza che non passa mai inosservata e che come di consueto raccoglie consensi a gogo da parte dei fan.

Sono in tanti a confermare a Bianca l’immancabile presenza all’appuntamento televisivo. La sua presenza si vede e si sente, come al solito.