Milly Carlucci, è scandalo per la notizia di separazione dal marito. La conduttrice al centro di una bufera: sconcerto per i fan

Tra le conduttrici più amate della televisione non si può evitare di fare il nome di Milly Carlucci, un simbolo intramontabile per il palinsesto Rai. Guida da svariati anni ogni edizione di “Ballando con le Stelle” con rinnovata passione ed entusiasmo, portando in prima serata uno show di grande livello per un pubblico instancabile.

Conduttrice anche di “Il cantante Mascherato“, è finita al centro delle notizie per la presunta chiusura del programma a causa degli ascolti non incisivi. Informazione ben presto smentita dalla presentatrice, che con un post su Instagram ha invitato i telespettatori alla visione della prossima edizione.

Dopo il superamento delle voci sul fallimento della trasmissione, è di nuovo travolta dal gossip. Uno scandalo colpisce Milly Carlucci, che riguarda proprio il suo matrimonio: è preoccupazione per i fan.

Milly Carlucci denuncia lo scandalo

Straordinario il successo raggiunto da Milly Carlucci nella sua inimitabile carriera televisiva, ha conquistato traguardi e risultati incredibili. Ma anche sul piano personale dimostra la stessa costanza, con un matrimonio che dura dal 1985 che ha generato due figli, rispettivamente nati nel 1986 e nel 1991.

Forte e duraturo l’amore che la lega all’ingegnere Angelo Donati, al suo fianco senza interruzione. Almeno fino a quanto trapelato da alcune recenti notizie, che hanno gettato i fan nella preoccupazione.

In oggetto la presunta decisione dei coniugi di procedere per il divorzio. La causa scatenante della scelta sarebbe una sponsorizzazione accettata dalla conduttrice, non condivisa dal marito.

È la stessa presentatrice a denunciare la totale falsità di quanto riportato, per una scandalosa invenzione ai suoi danni. A generare il gossip sarebbe stato un sito di Panama, che approfittando delle illazioni, avrebbe sottoscritto nell’articolo un link per ordinare un cosmetico.

Trattasi quindi di una truffa per i lettori, che si è propagata sul web fino a diventare di dominio pubblico. Milly Carlucci si trova nuovamente a smentire quanto appreso dai fan, alleviando così la loro preoccupazione.