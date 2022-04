Carlotta Mantovan ha conquistato tutti con uno scatto meraviglioso: l’amore della sua vita sempre accanto a lei

La prima volta che l’abbiamo vista in televisione era a “Miss Italia 2001“, quando ottenne il secondo posto e conquistò Fabrizio Frizzi. Tra i due fu amore a prima vista e nonostante la differenza di età, vissero una storia unica.

Il destino però li ha separati troppo presto con la morte del conduttore avvenuta nel 2018, a causa di un’emorragia cerebrale. Insieme hanno dato alla luce una bambina, Stella, nata nel 2013. Mamma e figlia trascorrono molto tempo insieme e sui social la Mantovan non perde occasione di pubblicare foto con il suo grande amore.

Carlotta Mantovan, la FOTO emozionante che ha fatto il giro del web

Dopo tre anni dalla scomparsa del marito, Carlotta sembra avere abbandonato completamente il mondo della televisione e la sua più grande priorità è sua figlia Stella. Le due si sono trasferite da un po’ in Francia dove trascorrono molto tempo in campagna tra la natura e i cavalli.

Il profilo social della Mantovan è pieno di foto insieme agli animali, ma in particolare risalta agli occhi uno scatto di anni fa.

Si tratta di uno scatto del 2013, Carlotta e Fabrizio aspettavano Stella e nella foto c’è proprio il pancione pieno di vita. E’ un’immagine pura, emozionante che ha commosso il web ed è diventata virale.

“Ricordi…mamma avevi mangiato un po’” ha scritto sotto al post pubblicato nel 2018. All’epoca oltre alla pancia, la moglie del conduttore di Miss Italia aveva anche i capelli arancioni. Tanti hanno lasciato i commenti sotto alla foto, tra questi si legge: “Stupenda” e poi ancora “Tenera“.

Passano gli anni ma il ricordo di Fabrizio Frizzi si fa sempre più vivo, il conduttore ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita delle sue donne e di tante persone che gli volevano bene e lo stimavano. Il pubblico affezionato si augura che prima o poi la Mantovan possa tornare in televisione per parlare del suo caro marito.