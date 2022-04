Tomaso Trussardi adesso è insieme a lei: il web impazza per capire chi è la misteriosa donna accanto all’imprenditore

Il gossip non lo lascia in pace nemmeno un attimo. Del resto è lo scapolo dell’anno ed i pettegolezzi lo vogliono accoppiato a tutti i costi. Sono pochi mesi che Tomaso Trussardi si è separato dalla moglie Michelle Hunziker e per lui non c’è pace. Basta che si faccia vedere insieme a qualcuno che subito partono le indiscrezioni.

Negli scorsi giorni è bastato lo scatto insieme ad una ex molto famosa per far circolare i rumors di uno sgarbo costruito ad hoc e colpire proprio Michelle. Ad un evento, infatti, Tomaso si è fatto immortalare insieme a Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti nonché ex di Michelle.

Uno strano intreccio, insomma, che di certo non è passato inosservato. E se questo non era bastato per far parlare di lui adesso arriva un’altra lei alquanto misteriosa.

Tomaso Trussardi insieme a lei: ecco di chi si tratta

Tutti parlano di lui ma forse Tomaso Trussardi non ha intenzione di rimanersene in disparte. Dopo la separazione da Michelle Hunziker, l’imprenditore è molto social e condivide diversi momenti delle sue giornate.

I fan, i curiosi ed il gossip non aspettano altro. E così dopo lo scatto insieme a Marica Pellegrinelli spunta un’altra foto compromettente. L’ex della Hunziker è in compagnia di una bella ragazza ma non è famosa. Di chi si tratterà? Una nuova spasimante? Una delle prime domande che tutti si sono chiesti.

Nulla di tutto questo. Si tratta semplicemente di Gaia Trussardi, la sorella dell’imprenditore che a differenza sua non è rimasta a gestire l’azienda di moda di famiglia ma si è dedicata alla musica arrivando fino a Londra.

I più attenti ricorderanno che in passato Gaia era balzata nel ciclone dei media per la sua storia con Adriano Giannini che a dispetto delle grandi attese, lo ha sposato in gran segreto.

Aspettative svanite dunque per i fan di Tomaso che al momento sembra essere single nonostante tutti cerchino di “accoppiarlo”.