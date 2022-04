Christian Totti colto in flagrante da Ilary Blasi proprio là: lo stava facendo davvero ed è finito tutto sui social. La verità

Ilary Blasi in queste settimane fa la spola tra la sua Roma e Milano dove si svolgono, in studio, le puntate de “L’Isola dei Famosi”. Appena terminato l’impegno in tv la moglie di Totti torna a casa da lui e dai suoi figli senza far sentire molto la sua assenza.

Non sempre però va tutto come dovrebbe e a volte, i social, ci aiutano a scoprire momenti inediti della vita dei vip. Proprio Ilary, infatti, ha documentato il suo rientro a casa tramite Instagram e ha spoilerato tutto ai suoi follower.

Il protagonista è il figlio Christian sorpreso in un modo alquanto discutibile. L’imbarazzo c’è ed è anche tanto. Vi raccontiamo cosa è successo.

Christian Totti sorpreso mentre..: il VIDEO di Ilary Blasi

“Quando il gatto non c’è i topi ballano” recita un noto proverbio ed è quello che è successo ieri in casa Totti-Blasi. In assenza dei genitori, infatti, il più grande dei tre figli della coppia stava tentando di fare qualcosa ma è stato beccato in flagrante dalla mamma appena rientrata da Milano dopo “L’Isola dei Famosi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Maurizio Costanzo perentorio: “Ad Adriano Celentano non rivolgo più la parola…”. I motivi della lite

Christian Totti in compagnia di un suo amico è in camera di Chanel e sta cercando di aprire una teca con alcuni soldi. Una sorta di salvadanaio ma trasparente. Ilary rientra in casa e li becca: “Che state facendo?” chiede la presentatrice Mediaset mentre riprende tutto con il cellulare facendo vergognare molto il figlio che cerca di coprirsi il volto con la mano e di uscire dall’inquadratura.

E allora l’interrogatorio di Ilary passa all’amico di Christian: “Emiliano, ma tu la vedi l’Isola? Mi segui? Ti piace l’isola sì o no?”. Il ragazzo è un po’ in imbarazzo e ovviamente annuisce. Ma Ilary non ci crede e lo mette alla prova: “Chi sta in nomination? Ditemi chi è al televoto… A bugiardi!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Guendalina Tavassi, le FOTO del prima e dopo la chirurgia: non sembra nemmeno lei

Subito dopo arriva anche Chanel in camera sua e si avvicina alla teca. La mamma ipotizza che i due fratelli stiano facendo i conti con i loro risparmi ma Ilary mette in guardia la figlia: “Stai attenta, non te fa fregà”. Come sempre in casa Totti è sempre tutto molto divertente.