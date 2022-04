Il noto giornalista in una recente intervista ha rivelato quali sono i personaggi dello spettacolo con i quali ha discusso o non è mai andato d’accordo.

Maurizio Costanzo è uno dei personaggi di maggiore rilievo della televisione italiana: giornalista, conduttore, autore nonché marito di una delle protagoniste assolute di Canale 5, Maria De Filippi.

Il noto giornalista inizia la sua carriera a soli 18 anni e con il passare del tempo ricopre un ruolo sempre più importante nel giornalismo italiano.

Amico del magistrato Giovanni Falcone, inizia la sua lotta contro la mafia e questo lo portò ad essere vittima di un attentato nel 1993 che riuscì a scampare per miracolo.

Nel corso della sua carriera, Costanzo si fece molti amici ma anche altrettanti nemici. Come lui stesso ammise: “I nemici bisogna conservarseli per la vecchiaia, mi disse Enzo Biagi. Basilare. Il giorno che non ne avessi più sarebbe la fine. Così li ho conservati quasi tutti”.

I motivi della lite con Adriano Celentano

In un’intervista rilasciata a ‘‘Il Giornale” nel 2018, Maurizio Costanzo ha raccontato quali sono i personaggi del mondo dello spettacolo con i quali non ha più rapporti.

Primo tra tutti Adriano Celentano. Sappiamo bene che la moglie del giornalista, Maria De Filippi ha da circa vent’anni un forte legame lavorativo con la nipote del cantautore milanese, Alessandra, che fa parte del cast di ”Amici” come professoressa di danza classica. Eppure tra Maurizio e Adriano i rapporti sono tesi. I motivi? Quest’ultimo si offese per essere stato definito un qualunquista, dall’autore di ‘‘Se telefonando’‘, per una delle sue uscite.

Costanzo si è dichiarato dispiaciuto di quanto accaduto. Ma il Molleggiato non è l’unico con il quale è ancora oggi ai ferri corti: “Col critico tv Aldo Grasso non ho mai chiuso i miei conti. Ne mai lo farò: se ne faccia una ragione. E con Nanni Moretti che si stupiva fossi un simbolo della lotta alla mafia. Di lui non me ne frega niente“.

Per quanto riguarda Pippo Baudo, invece, ha affermato: “Per anni ci siamo stati cordialmente sulle scatole. Ma la vecchiaia aggiusta tutto. Anzi, oggi vorremmo fare insieme un programma: I videosauri. Io e lui su un divano, a commentare la tv di oggi”.