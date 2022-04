La risposta di Aurora Ramazzotti, dopo il gesto di Michelle Hunziker, raddoppia la tristezza di Tomaso Trussardi per la festa rovinata.

I tanto attesi festeggiamenti in onore del trentanovesimo compleanno del noto imprenditore bergamasco, Tomaso Trussardi, non sarebbero riusciti questa volta ad apportare i risultati sperati dal suo più intimo entourage. Ma, soltanto adesso, sarebbero iniziate ad emergere le prime responsabilità sull’accaduto.

Nonostante le varie ipotesi, su un futuro ritorno di fiamma tra lui e la conduttrice Michelle Hunziker, siano state ormai definitivamente archiviate, passando in secondo piano, l’ultima reazione di Aurora Ramazzotti e la relativa indiretta offensiva della stessa Michelle sarebbero riuscite a porre il pubblico di fronte a una situazione ancora molto ambigua.

Michelle attacca indirettamente Tomaso Trussardi, ma il party è distrutto: la reazione

Dopo l’ufficiale rottura della longeva coppia, dichiarata pubblicamente alla fine di gennaio e grazie ad un inequivocabile comunicato stampa, si apprestano quest’oggi ad inaugurare la loro comparsa delle sottili, quanto deleterie, ripercussioni. Volte, in particolare, a sottolineare il fine delle azioni intraprese, in questi ultimi giorni, dalla sorprendente Michelle. E a riguardo, stavolta, della loro nuova vita in solitaria.

Pare che la conduttrice infatti, tornata da poco con entusiasmo e nuova luce al bancone di “Striscia La Notizia“, abbia preferito non intervenire in prima persona nella giornata dedicata interamente al suo ex partner. Ma pare sia riuscita, in egual maniera, a raggiungere il suo obiettivo. E se Michelle avesse cambiato idea?

Sembra, infatti, che l’imprenditore non abbia ricevuto nessun messaggio di auguri dalla bellissima conduttrice. E che, alla sua decisione di astenersi da tale affettuoso pensiero, si sia legata anche la ferrea volontà della primogenita di Michelle, Aurora.

Che Michelle stia tentando nuovamente di attirare l’attenzione di Tomaso, in maniera indiretta? Chi può dirlo? Ormai, a quanto appare, tutto potrebbe essere ancora possibile.

Per concludere, mentre un retrogusto amaro si sarebbe impadronito dell’atmosfera allegra del party dedicato a Tomaso, un solo membro del team Hunziker avrebbe preferito intervenire in maniera diversa e, forse, più raffinata. Goffredo Cerza, l’attuale anima gemella di Aurora, pare abbia rivolto i suoi auguri all’imprenditore.