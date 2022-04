Le sorprese non finiscono qui per i clienti affezionati del Carrefour. Finalmente una nuova apertura, nessuno ci sperava più.

E’ davvero una novità, i clienti del Carrefour possono gioire, finalmente sta succedendo davvero. Tutti avevano perso le speranze ma un colpo di scena ha cambiato le cose. L’incredulità è generale, questa nuova apertura piace un sacco.

La nota catena di supermercati, nasce in Francia nel 1958. In pochissimi anni il Carrefour è diventato il quarto più grande supermercato di vendita al dettaglio a livello mondiale, subito dopo la catena tedesca Schwarz Gruppe.

Oggi il Carrefour è presente in 30 paesi, soprattutto nell’Unione Europea, Asia, Nord Africa e Argentina.

Una novità assoluta, finalmente sta succedendo davvero

In questi giorni la novità presentata da Carrefour ha fatto felice milioni di italiani, soprattutto gli abitanti Termoli, di fatti nel comune molisano non si parla d’altro. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il Carrefour è un punto vendita di generi alimentari, ma non solo, in questa catena è possibile acquistare anche format commerciali ed articoli di diversa natura. In Italia, attualmente, sono presenti 1.479 punti vendita sotto lo stesso marchio. Una presenza davvero notevole.

Ma torniamo a noi, cosa succede a Termoli? Finalmente sarà possibile acquistare la pasta fresca. No, non è uno scherzo. Nel Carrefour molisano è stato aperto un punto vendita al dettaglio per acquistare le prelibatezze locali.

Immancabili i formati classici, tagliatelle, chitarra, chitarrina, orecchiette, ravioli, rigatoni, cicatelli e chi più ne ha più ne metta. La produzione è nostrana, quindi nulla di industriale. La catena di supermercati tiene alla qualità dei prodotti che fornisce ai clienti.

Una gustosa novità per tutti gli abitanti del posto che potranno godere di prodotti genuini e preparati con amore. La novità è stata accolta con entusiasmo, la pasta fresca è un fiore all’occhiello della tradizione gastronomica del Molise, in Italia la pasta è cosa seria ed anche il Carrefour ha voluto dare il suo contributo per esaltare e promuovere i prodotti del posto.