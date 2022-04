Elisabetta Gregoraci lo adora: parole dolci e cuoricini tutti per lui – FOTO

Elisabetta Gregoraci spiazza tutti: esce allo scoperto sui social e ancora una volta c’entra lui. Cosa c’è davvero tra loro?

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti amatissimi dei social e non solo. Dopo la partecipazione al “Grande Fratello Vip” la showgirl calabrese è esplosa di nuovo ed ora tutti la vogliono e la cercano. È il volto di tanti progetti e campagne pubblicitarie e lei come una trottola fa avanti e indietro dividendosi tra famiglia e lavoro.

Elisabetta si dice una donna ed una mamma felice. Da quando però si è separata dal suo ex marito, Flavio Briatore, padre del figlio Nathan Falco, non si è fatta vedere più in compagnia di nessuno. Tanti rumors e pettegolezzi ma mai nulla di confermato. Adesso però spunta il messaggio per lui ed è impossibile non notarlo. Cosa c’è di vero?

Elisabetta Gregoraci ed il messaggio per lui: cosa c’è dietro?

Elisabetta Gregoraci ha preso una cotta per un ragazzo molto famoso? È questo quello che hanno pensato in molti leggendo quello che lei ha scritto sotto l’ultimo post di Piero Barone, uno dei tre tenori de “Il Volo”.

Proprio la showgirl calabrese ha scritto davanti a tutti “Adoro” con una faccina con i cuori. A chi è riferito quel commento? Alla colazione all’americana che il cantante sta facendo oppure proprio a lui?

Già in passato si era parlato di un possibile flirt tra Elisabetta e Piero, mai commentato da nessuno dei due e poi finito nel dimenticatoio, adesso c’è un sentimento che ritorna o è solo una semplice amicizia?

Le domande sono corse veloci tra i fan di entrambi, personaggi molto amati, e pare anche super single. Piero, tra l’altro, è l’unico del trio a non avere una compagna. Dopo una bella storia d’amore con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano, pare che Piero abbia avuto un flirt con la “iena” Veronica Ruggieri per poi non legarsi più a nessuno.

In tutto questo la Gregoraci c’entra qualcosa? Tra di loro la differenza d’età è importante ma in amore, si sa, non conta. C’è qualcosa che sta per nascere oppure sono solo congetture da gossip? Staremo a vedere!