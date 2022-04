Immortalata al suo fianco, Elisabetta Gregoraci, scatena presto l’inattesa reazione degli utenti in rete. Tutti gli sguardi saranno su di lei.

A stretto seguito della contrastanti emozioni che hanno pienamente caratterizzato questi ultimi giorni della vita della showgirl, Elisabetta Gregoraci, la sua bellezza mediterranea ha finalmente deciso di uscire allo scoperto con una potente novità. L’ultimo scatto di coppia, apparso in rete, si accinge a mostrare al pubblico una scena che in molti sembravano attendere ormai da immemore tempo.

Non si è potuto fare a meno di argomentare a lungo, nelle ultime ore, quali siano stati gli importanti trionfi raggiunti dalla conduttrice in questo inizio di primavera 2022. Dalla sua attiva e ben riconosciuta partecipazione a “Calabria Straordinaria“, sino alle favolose collezioni di outfit d’alta moda sfoggiati nella maniera più naturale. Nel frattempo, però, quest’ultima parentesi ha attirato inevitabilmente l’attenzione. Ed è stata, come racconta la stessa Elisabetta, contornata dall’arrivo in massa dei paparazzi. “E’ con voi!“, avrebbero esclamato, con stupore, alcuni di loro.

“E’ con voi!” Elisabetta Gregoraci spunta la FOTO che tutti aspettavano

