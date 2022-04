“Ha conosciuto mia figlia”, racconta senza freni Antonella Mosetti. La showgirl svela il retroscena inatteso sul suo ex fidanzato, Aldo Montano.

La seducente showgirl romana, Antonella Mosetti, ha desiderato chiamare in causa il suo passato amoroso con l’ex schermidore, Aldo Montano. Nonostante il celebre sportivo di origini toscane avesse pressoché rinnegato in diretta l’importanza della sua relazione settennale con la soubrette, nel corso degli ultimi mesi, un singolare aneddoto è adesso tornato a catalizzare l’attenzione del pubblico sulle dinamiche dell’antica coppia.

A partire dai suoi esordi televisivi, nell’iconica trasmissione di “Non E’ La Rai“, sino alla sua recente avventura all’interno del reality del “Grande Fratello Vip“, la showgirl si è affermata come graditissima presenza del piccolo schermo. Dopo la sua permanenza nell’acclamato reality, le orme dell’ex vittima de “Le Iene” sono state percorse anche, per quest’ultima edizione del “GF Vip”, dalla partecipazione del suo ex fidanzato. Da qui, alcune inattese rivelazioni, da ambo le parti ,avrebbero iniziato a svelare ai telespettatori alcuni dettagli della loro relazione sentimentale fino ad ora rimasti nell’ombra. In particolare, come racconta quest’oggi la stessa Mosetti, quelli riguardanti sua figlia, Asia Nuccetelli.

Aldo Montano, l’ex Antonella Mosetti spiffera tutto: “si sente con mia figlia”

Dunque, nonostante la vita sentimentale dei due personaggi sia stata destinata a una netta conclusione, Antonella parla ancora del suo ex partner con rispetto, riconoscendo ai momenti trascorsi all’unisono la loro importanza. La soubrette ha spiegato, inoltre, di come non riesca a capacitarsi che per Montano, stando alle sue ultime frecciatine, la loro relazione non abbia avuto lo stesso valore.

Ad ogni modo, la Mosetti, ha tenuto a sottolineare un dettaglio non da meno. E che avrebbe influito notevolmente a generare in lei quest’opinione sull’ex schermidore. La showgirl, infatti, si presenta in prima battuta nella vita quotidiana, nelle varie parentesi televisive quanto sul suo profilo ufficiale Instagram: come una mamma.

“Ha conosciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni“, ha spiegato Antonella in una lunga intervista. Montano avrebbe cresciuto, al suo fianco, la bambina. “Senza essere né il padre, né padre“, sottolinea a tal proposito la Mosetti.

Questo, secondo il parere della showgirl, avrebbe influito in maniera positiva sullo sviluppo caratteriale e professionale di Asia, a tal punto da ritrovarsi a riconoscerlo quest’oggi come un dono a tutti gli effetti. Nonostante, ovviamente, le loro strade abbiano deciso in seguito di intraprendere direzioni differenti.

Oggi Montano è infine divenuto padre a 360°. Dopo essere sorvolato a nozze nel 2016 con la sua attuale moglie, la modella di origini russe Olga Plachina, dal loro amore è nata Olimpia. “So che loro si sentono“, afferma infine la Mosetti sul finale riferendosi ad Asia. “E questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo“.