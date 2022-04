Anna Falchi strepitosa: nuovo balletto sensuale, alza la gonna e mostra le cosce come una perfetta tanguera – VIDEO

L’attrice e conduttrice per mostrare il bellissimo abito indossato ieri per la diretta ha deciso di esibirsi in un balletto sublime.

Finlandese di nascita ma italiana di adozione, Anna Falchi è un sogno ad occhi aperti per milioni di italiani che oggi come ieri la considerano ancora una delle donne più belle mai esistite.

L’età per lei non conta, il tempo sembra essersi fermato visto che ogni volta che appare sui social dove è attivissima strappa un sorriso e a molti si ferma il cuore.

Oggi l’attrice ex Miss Cinema 1989 è la guida nel programma Rai “I Fatti Vostri” dove ha preso il posto di Magalli dopo anni di onorato servizio pubblico. Sempre impeccabile, Anna ha preso l’abitudine di mostrare ai fan i vari outfit sfoggiati di volta in volta prima della puntata.

Vi siete persi quello di ieri? Ce l’ha mostrato con un balletto sensuale da far girare la testa a tutti.

Anna Falchi irrefrenabile, ballerina perfetta e gambe da sogno

