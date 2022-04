Claudia Ruggeri fa esplodere l’estate: si fotografa dall’alto e il suo outfit fa salire la temperatura. La FOTO fa assolutamente record di likes in pochi minuti

Claudia Ruggeri è una delle donne più amate del mondo della televisione italiana, ma anche dei social. Per molto tempo, è stata vittima di pregiudizi: sono stati in tanti, nel corso della sua carriera, ad averla accusata di essere soltanto una raccomandata. Il motivo? Claudia fa parte della famiglia del noto conduttore di Canale Cinque, Paolo Bonolis.

Claudia, infatti, è sposata con Marco Bruganelli. Il fratello di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. In quanto cognata del conduttore, si è beccata tanti insulti dai famosi haters, i leoni da tastiera, proprio per il suo legame di parentela. Soprattutto quando si è ritrovata ad affiancare Bonolis nel noto game show della televisione, Avanti un Altro.

Claudia Ruggeri, la scollatura è incontenibile: la foto fa record di likes

Claudia ha comunque un pubblico che la ama e che la segue con piacere sui social. L’ultimo scatto che ha condiviso sui social la ritrae stesa sul divano, lo sguardo rivolto verso l’alto e l’obiettivo che la immortala dalla testa fino al basso. La scollatura lascia poco spazio all’immaginazione.

Nel giro di pochissimi minuti, è riuscita a collezionare un numero incredibile di likes e commenti. Ancora una volta, è stata capace di conquistare i suoi numerosi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto ogni giorno.

Che dire: Claudia è una delle donne più amate della televisione ma anche dei social, che nel corso del tempo è riuscita a conquistare grazie al suo talento, al suo carisma e alla sua bellezza.