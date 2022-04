Avete sempre sognato di trasferirvi in una città diversa, con un tenore di vita più alto e una maggiore qualità della vita? Oggi noi vi offriamo ancora di più: vi suggeriamo il nome della città più felice del mondo

La crisi economica, il lavoro, le conseguenze della pandemia, la guerra esplosa in Ucraina, tutti questi sono solo alcuni dei fattori che hanno influenzato e continuano ad influenzare il nostro stile di vita e soprattutto il nostro umore e la nostra salute psicologica. L’Italia è uno dei paesi che più di tutti sta risentendo di tutto ciò e a farne le spese sono ovviamente i suoi cittadini, sempre più tristi e scontenti.

In Italia le persone stanno diventando sempre più tristi e in moltissimi si dichiarano pronti a fare le valigie e partire alla volta di un paese diverso, dove la qualità della vita sia nettamente migliore. Se prima trasferirsi all’estero era una prerogativa degli anziani, una volta andati in pensione, adesso sono sempre di più i giovani a nutrire il desiderio di fuggire.

La città più felice del mondo. Ecco dove trasferirvi per vivere meglio

Per ovviare a questo problema e offrirvi una soluzione veloce, abbiamo deciso di rivelarvi il nome della città che, secondo le statistiche, sarebbe la più felice del mondo. Di che città si tratta? Di Helsinki, la capitale della Finlandia. Dopo averlo fatto per 4 anni consecutivi, anche nel 2022 Helsinki si è aggiudicata il primato di ‘città più felice del mondo’.

Questi dati provengono dal rapporto mondiale sulla felicità stilato dalle Nazioni Unite, che prende in esame 158 nazioni e tiene conto di fattori diversi, quali: reddito pro capite, aspettative di vita, tasso di criminalità, ore di sole, tasso di occupazione, livello di istruzione. Questi parametri vengono valutati con un punteggio che va da 0 (estremamente basso) a 10 (molto alto). Helsinki si è aggiudicata i punteggi migliori, piazzandosi così al primo posto della classifica.