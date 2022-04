Aurora Ramazzotti spiazza su Eros e Michelle: “Spero non succede mai”

Aurora Ramazzotti esce allo scoperto e parla di mamma Michelle e papà Eros. La sua confessione ha lasciato di stucco

Chi la conosce e la segue sui social sa che Aurora Ramazzotti è una ragazza molto ironica e che se c’è qualcosa che non le va giù, anche con sarcasmo, lo dice. Ne abbiamo avuto prova qualche giorno fa in cui ha risposto con la sua proverbiale ironia a coloro che si erano “scandalizzati” per i suoi capezzoli in vista.

Insomma la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non le manda a dire e anche sui genitori è schietta e diretta. Nelle ultime settimane il gossip ha impazzato su di loro ed un possibile ritorno di fiamma.

Effettivamente tra il cantante e la presentatrice c’è stato un riavvicinamento, dato sicuramente dalla separazione della svizzera da Trussardi, ma parlare di ricongiungimento è forse esagerato.

Aurora Ramazzotti senza freni sui genitori: “Spero che..”

Proprio di questo ha parlato Aurora Ramazzotti in tv. Lei non entra molto nel gossip e nei pettegolezzi ma ogni tanto, in base alle circostanze, fa uno strappo alla regola.

Lei stravede per i suoi genitori che nonostante si siano separati quando lei era piccola e si siano rifatti delle vite affianco ad altri uomini e donne, le hanno regalato dei fratellini magnifici che Aurora adora alla follia.

Per lei la famiglia è tutto e viene sempre prima di ogni altra cosa. Impossibile non ricordare che il primo lockdown l’influencer l’ha trascorso insieme al fidanzato a casa della mamma per affrontare quel periodo così incerto e difficile tutti insieme.

E dei suoi genitori Aurora ha parlato a “Le Belve”, il programma Rai di Francesca Fagnani. Tutti hanno fatto il tipo per il ritorno insieme di Eros e Michelle ricordando la bellezza degli anni Novanta ma lei cosa ne pensa di tutto questo? Anche lei fa il tifo per loro? La domanda intima e precisa posta dalla giornalista.

Contro ogni aspettativa Aurora ha spiazzato tutti e ha raccontato che assolutamente si dissocia dal pubblico. In fin dei conti lei i suoi genitori non li ricorda nemmeno insieme e felici. Ha visto tante foto in cui sono innamorati e stupendi ma lei non ha ricordi di questo.

Secondo la Ramazzotti, Michelle ed Eros oggi sono incompatibili e non potrebbero stare di nuovo insieme. Ecco perché su un possibile ritorno di fiamma lei è stata chiara: “Spero con tutta me stessa che non succeda mai”.