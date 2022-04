Beatrice Borromeo ed il suo lavoro: ecco lo stipendio che percepiva. Impossibile da crederci per una nobildonna come lei

Lei oggi è una delle reali più belle ed in vista d’Europa, nonché la più chic del Vecchio Continente. Si è meritata questo appellativo per i suoi look sempre di classe, che accentuano il suo fisico ma senza esagerazioni mantenendo quel bon ton che per una nobile come lei è doveroso. Parliamo di Beatrice Borromeo, la moglie di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco.

Beatrice oggi vive a Monaco affianco al marito ed i figli nati dal loro matrimonio Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Albert. Anche in lei scorre sangue blu, figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto, è la discendente di una delle famiglie nobiliari più in vista del nostro Paese.

Nonostante questo Beatrice è sempre stata una donna molto indipendente e anche oggi continua a dedicarsi al suo lavoro. Sapete che un tempo percepiva uno stipendio bassissimo? Vi raccontiamo tutto.

Beatrice Borromeo e lo stipendio di un tempo

Beatrice Borromeo si è laureata in Scienze Giuridiche alla Bocconi e successivamente ha frequentato un master in giornalismo e politica internazionale alla Columbia University di New York.

Il mondo del giornalismo è sempre stata la sua aspirazione più grande e lei con grinta e determinazione è riuscita a realizzare il suo sogno. Come anticipato prima, ha cercato di essere sempre indipendente e da giovane, fin dall’età di 15 anni, ha esordito nel mondo della moda arrivando a sfilare per brand di spicco come Chanel, Valentino, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino e Trussardi.

Poi con gli studi e le specializzazioni è arrivata dove voleva, diventare una giornalista affermata. Ma come sappiamo non sempre è facile arrivare a certi livelli. All’inizio c’è bisogno di fare molta gavetta, uno step che non è mancato nemmeno per la Borromeo che ha iniziato come speaker radiofonica a Radio 105, attualmente una delle emittenti italiane più in vista.

Sul web si legge che all’epoca il suo stipendio era abbastanza umile. L’avreste mai detto? Pare che percepisse solo 900 euro al mese, la quota che più o meno spetta a chi si avvicina al mondo della radio ma non è esperto.

Da lì però di esperienza Beatrice ne ha fatta eccome. Ha collaborato con Il Fatto Quotidiano e con le riviste internazionali come Newsweek o Daily Beast e anche oggi che è una reale continua con il suo lavoro realizzando dei reportage sul campo.