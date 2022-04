Il celebre ospite cambia le carte in regola a “Verissimo”, Silvia Toffanin si sbottona e il pubblico vive una nostalgica estasi.

Il salottino di “Verissimo“, guidato da Silvia Toffanin, ha fatto sì che il pubblico cogliesse nei suoi dettagli un episodio di botta e risposta davvero inatteso. L’acceso scambio di idee avrebbe infatti colpito subito i suoi telespettatori specialmente per le sue dinamiche.

Il confronto è avvenuto tra la nata sotto il segno dello Scorpione e l’amato artista. Invitato a presiedere nel ruolo di ospite all’ultimo appuntamento con il talk show. A suon di “Felicità“, il grande artista, si è affacciato alle telecamere per poi accomodarsi con nonchalance in studio. Volendo mostrarsi, nel frattempo, di fronte ai telespettatori come pienamente ricambiato dalla sua padrona di casa.

“Sei un mito” Silvia Toffanin perde l’orientamento davanti a lui, il botta e risposta

Nella giornata di ieri, il talk show di Canale 5 ha desiderato presentare il suo ospite come un vero “monumento dello spettacolo italiano“. Ma, anche, come un “grande amico“. Durante la messa in onda dell’ultima puntata di “Verissimo” il dirompente ritorno di Albano ha decisamente sorpreso il pubblico. Sin dai suoi primi attimi di messa in onda. Il motivo?

Il programma ha registrato un’elevata percentuale di share ma soprattutto la presenza di un pubblico più che accogliente. A sorprendere, in prima battuta, è stato l’entusiasmo della stessa Toffanin di risposta a quello implacabile del cantautore. Prima di arrivare all’aneddoto “di fuoco“, la bellissima conduttrice tenterà dunque di accogliere anch’essa l’ospite al meglio. Il quale, sul finale, si dilungherà in una premiata performance.

Dopo aver ripercorso, non senza commozione, alcuni momenti della sua infanzia e ai suoi luoghi, legati anche alla sua famiglia d’origine, il cantautore preferirà virare su questioni più pressanti quanto fortemente attuali. Fra queste, in primis, il conflitto bellico in Ucraina. Albano spiega alla Toffanin quale sia stato il suo attivo modus operandi in questa situazione. E di come abbia desiderato offrire il suo aiuto alla popolazione colpita dall’emergenza umanitaria ancora in corso.

Soltanto verso la fine dell’intervista Albano risponderà al quesito “rovente” della Toffanin. Il cantautore si espone sulla sua, da sempre altalenante, situazione sentimentale con la showgirl Loredana Lecciso. Quanto sulla sua decisione futura di sorvolare o meno a nozze. Sul matrimonio, e disinnescando qualsivoglia gossip particolarmente austero, l’arista risponderà schiettamente. Albano afferma di come un solo matrimonio sia “abbastanza nella vita“.

Nonostante un primo momento di perplessità e disorientamento della conduttrice, il cantautore volterà pagina e saluterà il pubblico con un assolo. “La tua voce è unica“, scriverà un fan dell’artista sul suo profilo Instagram ufficiale del talk show. Il quale, esso stesso, riporterà in didascalia la citazione del saluto finale della Toffanin. “Albano, sei un mito“.