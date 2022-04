Irama non si ferma e terminata l’avventura per Prime Video che lo ha visto protagonista ora pensa alla ripartenza più attesa

Un periodo particolarmente ricco di impegni per Irama che nei giorni scorsi ha celebrato il doppio disco di platino ottenuto dal brano “Ovunque Sarai“. Il successo del singolo presentato sul palco del Festival di Sanremo si lega all’ottimo riscontro ricevuto dal nuovo album dell’artista, “Il giorno in cui ho smesso di pensare“.

Nelle ultime settimane Irama si è reso protagonista anche di un’avventura insolita che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan. L’artista farà parte del cast di uno dei programmi prodotti da Amazon Prime Video, la cui terza edizione andrà in onda entro la fine del 2022. Accanto a lui un collega e amico, con il quale ha collaborato nel suo ultimo disco.

“Sono tornato”, Irama dopo “Celebrity Hunted” pensa al tour: la preparazione ha inizio

Sono stati rivelati i nomi dei protagonisti della terza stagione di “Celebrity Hunted“, il reality prodotto da Prime Video. A tentare di fuggire per l’Italia senza farsi riconoscere ed essere rintracciato c’è anche Irama che per l’occasione sarà affiancato da Rkomi.

I due artisti, oltre ad aver condiviso l’esperienza di Sanremo, sono impegnati nella promozione della loro ultima collaborazione. Si tratta del brano “5 Gocce“, tratto dall’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare“.

La coppia formata da Irama e Rkomi ha scatenato l’entusiasmo dei loro numerosi fan che scalpitano dalla curiosità di vederli in azione. Dovranno tuttavia attendere ancora un po’, poiché le puntate di “Celebrity Hunted” saranno rilasciate sulla piattaforma Prime Video nella seconda metà del 2022.

Le riprese sono terminate proprio nei giorni scorsi e Irama ha fatto sapere di essere rientrato a Milano. Ora per lui è tempo di prove, l’artista sarà infatti impegnato nella preparazione del tour che prenderà il via il 24 maggio a Mantova. Quattro date -che porteranno il cantante anche a Roma, Napoli e Milano- che anticiperanno i concerti estivi.

Dopo aver riempito i palazzetti, Irama porterà la sua musica in giro per l’Italia dopo più di due anni di stop causati dall’emergenza sanitaria. L’artista non nasconde l’emozione di poter tornare davanti al suo pubblico, promettendo di regalare uno spettacolo imperdibile.