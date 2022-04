Gigi D’Alessio e lo scatto con il figlio Andrea, nato dall’amore con Anna Tatangelo. Il web è unanime nel giudizio

Gigi D’Alessio è diventato papà da poco per la sua quinta volta. Il cantante napoletano dopo la fine della sua storia d’amore con Anna Tatangelo, si è costruito una nuova famiglia. La sua compagna, ancora una volta giovanissima, le ha regalato da subito una nuova gioia, un altro bambino.

Si chiama Francesco il quinto bambino che porta avanti il cognome del noto cantautore. È nato lo scorso gennaio e sta donando a papà Gigi una nuova giovinezza, lui che di figli ne ha visti nascere e crescere già quattro.

Solo nel mese di marzo, il partenopeo ha fatto gli auguri a due degli uomini di casa. Il 27 marzo è stato, infatti, il compleanno di Luca D’Alessio, il terzogenito di Gigi avuto dalla sua prima moglie e alunno della scuola di “Amici” e solo qualche giorno dopo, il 31 marzo è stata la volta di Andrea, il piccolo nato dalla storia con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio ed il figlio Andrea: ecco a chi somiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Gigi D’Alessio ama i suoi figli e anche sui social ha voluto ricordare il giorno del loro compleanno. In ultimo proprio quello di Andrea, nato dall’amore con Anna Tatangelo. Per lui ha scelto uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti e spensierati in piscina, mentre Andrea si aggrappa alla schiena e al collo del papà.

“Tu sei qualche cosa di speciale, sei la luce del mio cuore, sei VITA per me. Auguri al mio principe Andrea❤️”. Con queste brevi e dolci parole il cantante ha fatto gli auguri social al suo quartogenito ed in un attimo il post si è riempito di commenti di auguri e non solo.

Il web è certo di una cosa: Andrea è la fotocopia del fratello Luca. Sono in tantissimi a dirlo: “Auguri piccolo bimbo! (Ma quanto somiglia a Luca?)” si legge tra i tanti commenti. E basta guardare lo scatto che pochi giorni prima D’Alessio ha condiviso in cui vediamo un Luca da bambino per non poter dire il contrario.

Eppure c’è anche chi non è proprio d’accordo e dice: “Luca somiglia molto a sua mamma, Andrea somiglia molto ad Anna”.