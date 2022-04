Balenciaga apre il nuovo negozio nella città più magica, ecco dove

Ad un mese esatto dal Festival di Cannes, il colosso del lusso Kering ha dato un annuncio che nessuno si aspettava. Ecco dove aprirà il prossimo negozio.

Sembra un periodo d’oro per il colosso del glamour per pochi firmato Kering, che nei prossimi mesi avrà un exploit davvero incredibile grazie a partecipazioni di nicchia e aperture che lo vedranno spiccare il volo nell’olimpo della moda.

Mentre la prossima sfilata è già stata programmata a New York il prossimo 21 maggio dove sarà svelata la nuova cruise collection per la primavera 2023 a firma dell’eccentrico direttore artistico Demna Gvasalia, ad un mese esatto dal prossimo Festival di Cannes, arriva anche la notizia che nessuno si aspettava.

Balenciaga ha inaugurato un nuovo store sulla Croisette che rispecchia il suo stile minimale e sopra le righe. Ecco dove potrete andare ad ammirare la sua collezione primavera-estate.

Balenciaga vola sulla Croisette, stile eccentrico e architettura urban chic

Tutto è pronto per dare al pubblico una performance nella performance. L’11 aprile, ovvero 4 giorni fa, è stato aperto a Cannes il nuovo store di Balenciaga situato non più al civico 65 di boulevard de la Croisette ma al numero 50 con un nuovissimo concept di negozio.

Si chiama “Raw Architecture” l’inedito store che diventa uno spazio espositivo architettonico, in perfetto clima Festival che terrà banco nella città marittima dal 17 al 28 maggio prossimo. Una vetrina in cui sarà impossibile non restare ammirati, con le sue scenografie studiate a tavolino per catturare lo spettatore incuriosito da tanto e tale ingegno scenico.

La casa francese in un comunicato pubblico ha spiegato che l’interno del negozio “è volutamente incompiuto, le superfici sono intenzionalmente grezze, per far così apparire i segni del tempo, la storia del sito e la struttura del negozio”.

Chi avrà il piacere di andare in visita a Cannes vedrà infatti a vista i cavi elettrici e di canalizzazione e il sistema di ventilazione che fanno parte dell’arredamento.

“Un pavimento piastrellato in cemento imita le lastre dei marciapiedi, le pareti sono rivestite in cemento invecchiato e fungono da sfondo per le collezioni di prêt-à-porter femminile e maschile”. Un vero gioiello da ammirare e fotografare.