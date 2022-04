Benessere a tavola: 10 alimenti che si conservano più a lungo

Molti prodotti alimentari sono arricchiti con additivi e conservati per essere conservati più a lungo; altri, invece, non scadono mai per natura.

In natura esistono alimenti longevi che, specialmente se custoditi in luoghi freschi e asciutti, hanno lunghi tempi di conservazione. Oltre al miele e all’aceto, esistono tanti altri prodotti alimentari a lunga conservazione. Scopriamone 10.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola, hummus di ceci: caratteristiche, ricetta e proprietà

10 alimenti a lunga conservazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Susan 🍷 (@space____braiano)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola, hummus di ceci: caratteristiche, ricetta e proprietà