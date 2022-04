Giulia De Lellis, sotto la giacca niente: “I piedi più belli d’Italia” – FOTO

Giulia De Lellis in una nuova serie di scatti da urlo, il fascino della showgirl e influencer è davvero devastante: dettagli seducenti

Nel giro di pochi anni, è diventata una delle celebrità più seguite in tv e sul web e ha ormai una carriera lanciatissima. Il popolo di ammiratori di Giulia De Lellis cresce sempre di più.

Dagli esordi a Uomini e Donne nel 2016, di strada ne ha fatta. La 26enne si è quindi affermata come personaggio televisivo, come influencer (ormai oltre cinque milioni di followers su Instagram, che ne fanno una delle web star italiane più in vista), ed è passata alla storia per la pubblicazione del libro sulla sua storia con Andrea Damante, uno dei best seller di questi anni.

Giulia, soprattutto, si sta lanciando anche come conduttrice televisiva. L’esordio alla conduzione in solitaria di Love Island, su Discovery, ha fornito buoni riscontri e di sicuro la vedremo all’opera, prossimamente, su programmi sempre più importanti. Insomma, un personaggio e una bellezza sempre più al top. Che non si smentisce mai nemmeno con i suoi scatti su Instagram, sempre più ammalianti.

Giulia De Lellis, gambe perfette e tacchi vertiginosi: per i fan è delirio immediato, l’esaltazione della pura bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Riconoscete questa bambina? Era la protagonista della fiction più amata della Rai: oggi è così

Con pochi tocchi, Giulia riesce a infiammare la passione e la fantasia dei suoi tanti fan. Un tris di scatti senza nemmeno troppi effetti speciali, con una giacca indosso e, sotto, nient’altro. Gambe perfette in bella vista su tacchi vertiginosi, una visione che strappa applausi.

Dettagli che inevitabilmente mandano fuori di testa gli ammiratori, tra cui qualcuno si spinge a scrivere: “I piedi più belli d’Italia“. Senza entrare nel merito dell’affermazione, di sicuro, una visione degna di nota e di grande fascino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Festival di Sanremo” 2013: i vincitori devono tutto a LUI. La polemica che si trascina ancora oggi

Giulia si conferma sempre più una delle preferite da parte di tutto il web. Al suo fascino e alla sua sensualità, comunque la si pensi, resistere è impossibile.