Luca Argentero è uno dei protagonisti di Le fate ignoranti che a distanza di anni rivela una verità amara sulla sua vita

Bello e impossibile per qualcuno, non per Cristina Marino che lo ha conquistato con la sua sensualità e il suo modo di fare. Luca Argentero è uno degli attori più affascinanti e noti del panorama artistico italiano che attualmente sta cavalcando l’onda del successo.

Solare, sensuale e seducente, così si è fatto conoscere dal pubblico che oggi non può fare a meno di seguirlo e ammirarlo. Ma prima di intraprendere la strada della recitazione, cosa avrebbe dovuto fare l’attore torinese? A distanza di anni spunta la verità che nessuno sa.

Luca Argentero, dopo venti anni spunta un retroscena sulla sua vita

Luca Argentero ha da poco compiuto 44 anni e da tempo ormai è uno degli attori più ricercati e amati dal pubblico italiano, in particolare dalla cerchia femminile che lo segue anche sui social dove vanta di due milioni di follower.

Attore, marito e papà, ma cosa avrebbe dovuto fare se non avesse intrapreso la strada della recitazione?

A raccontarlo è stato proprio il diretto interessato che in un’intervista per Vanity Fair ha rivelato tutta la verità: “Il mio percorso è piuttosto insolito. Il giorno prima ero in aula studio a Economia e commercio a Torino, il giorno dopo sono uscito da quella famosa porta rossa e c’erano milioni di persone ad aspettarmi – fa riferimento alla sua partecipazione al “Grande Fratello” – Avevo 25 anni e pensavo solo a divertirmi come un pazzo e a guadagnare un po’ di soldi facili. Solo in un secondo momento ho capito che la popolarità, se non è accompagnata da qualcosa di valore, è fine a se stessa”.

Oggi a distanza di quasi venti anni ne ha fatta di strada il belloccio torinese del “Grande Fratello”. Step by step, con determinazione e intraprendenza è riuscito a scalare la vetta del successo.