“E’ tutto un sogno o è la realtà?”, chiede un fan senza parole. A rispondere è Chiara Ferragni scatenando la reazione dei suoi 26milioni di follower.

Indovinate dove si trovava quest’oggi, nel 2015, l’imprenditrice italiana Chiara Ferragni? La designer e influencer di origini cremonesi, celebre su scala internazionale, irrompe stamani sui social spiazzando letteralmente i suoi fan.

Classe 1987 e un prolifica carriera che la sprona tutt’oggi nella sua routine quotidiana: viaggi, ispirazioni, moda e tanto altro, Chiara ha deciso di affacciarsi verso un momento indimenticabile del suo non troppo lontano passato. Dall’esordio in rete del blog “The Fashion Fruit“, al presente contornato di altrettanti successi come un brand in suo nome, la recente serie televisiva “The Ferragnez” e il documentario “Chiara Ferragni – Unposted” presentato nel 2019, ora è arrivato il momento di donare al pubblico un “po’ di brio“.

“E anche quest’anno l’abbiamo sognato” Chiara Ferragni svela dov’era nel 2015 la FOTO

