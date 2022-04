Adriano Celentano, il suo primo vero amore non è stato Claudia Mori: una scoperta scioccante

Adriano Celentano è conosciuto anche per il forte legame con la cantante, Claudia Mori. In pochi sanno però che il primo amore non è stato lei.

Autore di tantissimi copioni teatrali di stampo satirico e politico, Adriano Celentano detto anche il “Molleggiato” ha impressionato gli amanti dello spettacolo come solo lui sa fare.

Nel corso della sua carriera professionale ha scritto pagine importanti che tutt’oggi fanno di lui uno dei personaggi e intellettuali più affermati di quest’epoca. Nonostante le critiche, Adriano ha saputo quasi sempre trovare l’antidoto giusto per uscire dal tunnel delle difficoltà.

La sua vita lavorativa rispecchia e cammina in parallelo a quella sentimentale, dove oggi vive felicemente sotto lo stesso tetto della celebre attrice e cantante, Claudia Mori.

I due dopo essere convolati a nozze hanno messo al mondo tre splendidi figli oggi personaggi affermati nel mondo della televisione. Tuttavia in pochi ad oggi sanno che i continui viaggi e le esperienze hanno portato il “Molleggiato” ad avere tanti flirt e altre ‘calde’ e talvolta, durature compagnie

Adriano Celentano, ecco chi c’era prima di Claudia Mori: unico grande amore? Una storia incredibile

Grazie al ‘frastuono’ del suo magico e attraente intelletto, Adriano Celentano può vantarsi di aver avuto una vita amorosa soddisfacente. I viaggi e gli incontri dietro le quinte gli hanno permesso di conoscere tante persone e colleghi di vecchia data.

Se oggi la vita sentimentale non subisce alcuna variazione, tra presunte liti e incomprensioni, lo stesso non si poteva dire del suo passato. Prima di incontrare l’attrice e cantante romana, Claudia Mori, il “Molleggiato” aveva avuto diversi flirt tra cui quello con Ornella Muti, negli anni ’80, la cui frequentazione soprattutto sui set cinematografici stava portando ad una rottura definitiva con la Mori.

Tra Ornella e Adriano però non è nata la scintilla che ha permesso ai due la cosiddetta ‘fuga d’amore’ al contrario di quanto successo al primo incrocio di sguardi con la Mori.

Le nozze in segreto con l’attrice romana furono la goccia che provocarono il definitivo distacco da Milena Cantù. Il cantautore appena dopo la celebrazione del matrimonio, periodo in cui era ancora legato sentimentalmente all’ignara di tutto, Cantù, mollò la presa sulla compositrice milanese.

Tra Adriano e Milena ci fu complicità e attrazione fino a quel giorno, che segnò la definitiva rottura dalla prima vera fidanzata del Molleggiato.

Milena, autrice della fantastica ‘creatura’ musicale “Clan Celentano“, cui prestò servizio, incidendovi alcuni album, si consolò poco dopo con Fausto Leali, mettendo fine a qualsiasi rapporto di collaborazione con il suo ex.