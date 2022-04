“Sarà grandissimo” Zara all’esordio nel centro commerciale più amato, ecco dove sarà l’immenso negozio

Il negozio di abbigliamento spagnolo trova spazio anche in un meraviglioso centro commerciale del Centro Italia. Capiamo dove. È una vera rivoluzione.

Zara è un punto di riferimento per milioni di persone dal lontano 1975 quando il marchio è stato creato dal gruppo spagnolo Inditex con sede ad Arteixo in Galizia. L’idea geniale di Amancio Ortega e sua moglie Rosalía Mera che negli anni la hanno trasformata in un colosso del settore fast fashion con 2.232 filiali in 93 Paesi al mondo, compresa l’Italia.

Se da noi la cultura del Made in Italy è sempre stata sacra, con il tempo si è insinuata anche l’ombra di Zara che oggi è amatissima da grandi e teenager per i prezzi super abbordabili e le proposte accattivanti e alla moda.

Recentemente inoltre è stata aperta anche una nuova sede in un centro commerciale tra i più belli d’Italia. Vediamo dove si trova questo spazio.

Zara apre a Bologna, “I clienti potranno vivere un’esperienza di shopping completa”

Il luogo adibito ad accogliere il nuovo negozio spagnolo è il centro commerciale Shopville Gran Reno di Casalecchio di Reno, Bologna, oggi di proprietà del gruppo Klépierre.

Lo store con le sue offerte donna, uomo e bambino, si sviluppa su una superficie di vendita superiore ai 2.300 mq.

Si tratta di una vera rivoluzione questa. Infatti l’apertura del 1 aprile scorso segna l’ingresso di Zara e degli altri negozi del gruppo Inditex (Pull&Bear, Bershka e Stradivarius) all’interno del canale dei centri commerciali nel quadrante di Bologna che sono invece sempre stati occupati da marchi italiani.

Si è dimostrato felice anche Marco Agusto, direttore del centro commerciale Shopville Gran Reno, che ha così commentato la decisione di accogliere la novità:

“Con l’arrivo di Zara e dei principali brand del Gruppo Inditex, Shopville Gran Reno si arricchisce di marchi molto importanti e amati”. Ha esordito.

“Tutto questo a beneficio dei nostri clienti che potranno vivere un’esperienza di shopping completa e sempre attenta ai cambiamenti, diventando il miglior shopping center dell’area di Bologna e di tutta la regione Emilia Romagna”.