Carlettolife, brutta avventura per l’influencer: “Mi hanno portato via tutto” VIDEO

Una brutta disavventura per il noto influencer che in trasferta nella Capitale ha subìto quello che nessuno si augura di provare.

Lui è un eterno bambinone nonostante la carta d’identità e la patente segnino classe 1988, comico e influencer di spicco degli ultimi anni che anche noi di Yeslife abbiamo avuto l’onore di intervistare con enorme piacere e affetto.

Lui è Federico Carli in arte @Carlettolife come si presenta su Instagram dove oggi conta circa 731mila follower che con il tempo si sono appassionati alla sua storia e alle imitazioni geniali di nonno Faustino, arzillo vecchietto di 91 anni sempre al suo fianco, verso cui è solito escogitare scherzi variopinti e davvero esilaranti.

Il ragazzo è sempre molto allegro sui social dove informa quotidianamente la sua community di spostamenti e impegni personali. Lo ha fatto anche ieri sera quando è arrivato a Roma ma ha subìto un duro colpo del destino, che lui ha documentato e spiegato a tutti con stories molto meste.

Si mette male per Carlettolife, ecco cosa gli è successo ieri sera a Roma

Si trovava nella Capitale per andare a prendere oggi la sorella che tornava da Londra. Aveva approfittato per trovare qualche amico la sera prima e poi ripartire arzillo il sabato santo di ritorno verso casa ad Assisi con Chiara al seguito.

Peccato che i suoi piani siano stati intralciati da una brutta disavventura che lui ha vissuto intono a mezzanotte quando si è diretto verso la sua auto parcheggiata in zona Aurelia.

Nelle stories spiega cupo: “Ecco il mio souvenir dopo la carbonara. Guardate che cosa mi hanno combinato? Vetro spaccato…mi hanno rubato lo zaino con gli occhiali nuovi dentro, le lenti a contatto e 4 vestiti di m**da. Grazie Roma!”.

Ha infatti il parabrezza posteriore della macchina completamente sfasciato dai ladri che probabilmente hanno visto lo zaino piazzato sui sedili in bella mostra e hanno tentato il tutto per tutto.

Federico non si dispera, fa però appello ad eventuali meccanici in ascolto per avere una mano a riparare il vetro. “Non posso tornare ad Assisi con un cartone dietro, se potete o conoscete qualcuno datemi una mano, vi prego!”. Risponderà qualcuno al suo appello?