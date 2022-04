Alberto Matano bacia la nota showgirl: il conduttore invidiato da tutti FOTO

Alberto Matano, durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta, si è lasciato andare ad un bacio appassionato con una delle showgirl più amate d’Italia

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Non avrebbe mai pensato di riuscire a raggiungere tutti questi traguardi, la sua spontaneità, la sua umiltà e soprattutto la sua serietà e professionalità, lo hanno portato a diventare il presentatore televisivo che noi oggi tutti conosciamo e stimiamo profondamente.

Alberto, da oramai molti anni, è al timone de La Vita in Diretta. Il talk show di attualità che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno. Qui tutte le volte abbiamo modo di apprendere notizie di cronaca ma di parlare anche del mondo dello spettacolo, con i numerosi ospiti e opinionisti in studio che arrivano a tenere compagnia a Matano.

Alberto Matano bacia la showgirl Alba Parietti in diretta: il motivo

Alberto Matano, durante l’ultima puntata del suo talk show, ha avuto in studio una showgirl che oramai è di casa: ovviamente, stiamo parlando di Alba Parietti. Come non ricordare tutte le volte in cui tiene compagnia al padrone di casa del programma durante i giorni sanremesi, commentando le canzoni, i look degli artisti e le loro performance.

Insomma, Alba è molto più di una showgirl, è oramai un pilastro della nostra televisione grazie al suo carattere particolare e al modo n cui non riesce assolutamente e tenere filtri tra il cervello e la bocca.

Alba e Alberto oramai sono amici da tantissimi anni e, nell’ultima puntata, sono riusciti a strappare un sorriso a tutti in occasione del International Kiss Day. I due amici, infatti, hanno deciso di lasciarsi andare ad un bacio proprio davanti ai milioni di telespettatori che seguono il programma.

La foto ha fatto il giro del web in pochissimi minuti: ancora una volta, Alba Parietti è riuscita a sorprendere tutti, ma anche Alberto Matano è riuscito in questa impresa.