Elisabetta Canalis è una vera e propria Diva di Instagram. I suoi scatti infiammano le home di tutti i suoi seguaci, riscontrando successo e approvazione.

La sua vita è ormai a Los Angeles insieme al marito e alla loro bimba, ma l’Italia continua a nutrire per Elisabetta un amore forte, intenso al punto da seguirla attivamente sulle sue pagine social e sotto ogni post condiviso.

La bellezza della Canalis continua negli anni ad attrarre chiunque si trovi ad ammirare le sue foto, una donna dallo sguardo magnetico ed un fisico mozzafiato. Elisabetta ha sempre condiviso con i suoi fan, la sua passione per l’attività fisica e insieme alla sua collega di bancone, ovvero Maddalena Corvaglia, posta i suoi allenamenti e i risultati raggiunti. Il successo di queste due ragazze e la loro amicizia diventata preziosa per entrambe nel tempo, si deve ad un programma molto famoso, ovvero Striscia la Notizia. Elisabetta e Maddalena furono selezionate per diventare le veline e da li, la loro carriera è stata ricca di traguardi da custodire nel loro cuore.

Elisabetta Canalis posta uno scatto con un abito pazzesco

Elisabetta ha un profilo Instagram molto attivo e questo permette un’interazione costante con i suoi fan. Tra gli ultimi scatti postati, la Canalis ha condiviso una foto che la ritrae davanti ad un panorama mozzafiato con un abito lungo e aderente.

I capelli mossi lasciati sciolti che si appoggiano sulle spalle scoperte e l’azzurro del vestito che si intona perfettamente alla piscina che c’è nello sfondo della foto e al cielo che appare sereno. Tutti i fan sono letteralmente impazziti nei commenti, perché come sempre ogni foto di Elisabetta scatena la folla di complimenti. Tutto ciò che la modella indossa, risulta essere perfetto per il suo fisico, una donna che può permettersi qualsiasi scelta di look senza risultare mai volgare. Milioni di like si sono susseguiti non appena lo scatto è stato postato e questo dimostra che la Canalis è nel cuore di tutti.

