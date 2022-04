Rosalinda Cannavò sta trascorrendo una giornata tutt’altro che semplice da gestire: l’ultima dichiarazione dell’attrice ha spiazzato tutti

Dopo l’avventura intrapresa l’anno scorso al Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è letteralmente rinata. La bellissima attrice, supportata dal fidanzato Andrea Zenga, ha scelto di gettarsi a capofitto in una serie di progetti lavorativi che stanno esaltando le sue molteplici doti.

Se il pubblico italiano aveva già imparato a conoscerla e ad apprezzarla nelle vesti di attrice, la Cannavò ha stupito tutti dimostrando di possedere anche uno spiccato talento nel canto. Come se non bastasse, Rosalinda è anche al timone di “Casa Chi“, rubrica lanciata dal magazine di Alfonso Signorini.

Nella vita della cantante le giornate si susseguono frettolosamente e senza sosta. Solamente oggi, l’attrice ha deciso di ritagliarsi uno spazio di tempo per aggiornare i fan in merito alle proprie condizioni di salute. Nessuno si aspettava una notizia di questo genere.

Rosalinda Cannavò è stata “salvata”: svelato il problema di salute dell’ex gieffina

Nella quotidianità di Rosalinda Cannavò non sembra letteralmente esserci un attimo di pace. La fidanzata di Zenga, impegnata nella promozione del suo primo singolo “Sempre avanti“, deve parallelamente occuparsi delle registrazioni di “Casa Chi“.

Proprio questa frenesia sembrerebbe essere la causa per la quale l’ex gieffina finisce per mettere in secondo piano questioni ben più urgenti, in primis la salute. Quest’oggi, tuttavia, la Cannavò ha dovuto necessariamente prendere provvedimenti rispetto ad un problema che la tormentava da tempo.

Come di consueto, la cantante non ha mancato di aggiornare i fan su quanto accadutole. “Fatto anche il dentista” – ha annunciato Rosalinda attraverso una story di Instagram – “Per fortuna mi ha salvato ben due molari da una brutta carie“.

Un problema tutt’altro che preoccupante per la fidanzata di Zenga, ma che, qualora non fosse stato risolto tempestivamente, avrebbe potuto procurare danni ben più gravi all’attrice.

Anche Rosalinda, dunque, ha bisogno di ritagliarsi del tempo prezioso per prendersi cura di sé stessa. La salute, come l’ex gieffina ha dichiarato più volte, non dovrebbe mai essere sottovalutata.