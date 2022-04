“Imperiale”, Carolina Stramare davanzale faraonico: regina assoluta del deserto – FOTO

Carolina Stramare disintegra la concorrenza rendendosi protagonista nel bel mezzo del deserto: davanzale invincibile. Che spettacolo!

La showgirl ed ex Miss Italia, Carolina Stramare ha alimentato il piacere e l’adrenalina dei fan tutto d’un fiato. Teatro delle grandi emozioni come esattamente nel momento in cui è stata incoronata regina delle bellezze è il paesaggio solitario del deserto.

Nonostante il clima rovente e surreale attorno a lei, Carolina riesce a trovare l’entusiasmo e la voglia di mettere a fuoco le sue enormi doti di bellezza. La diva vigevanese dimostra anche stavolta di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza.

Dopo la sfilata con il top dorato e il retro del suo fisico scoperto alle spalle, Carolina bissa il successo via Instagram e tramortisce così i cuori dei fan con la Pasqua alle porte.

Una pre festivo enorme che ha contribuito senz’altro a rendere la sua fama ancor più allettante e travolgente

Carolina Stramare detta ‘legge’ nel deserto: sensualità e adrenalina al top della forma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

L’ex Miss Italia di origini lombarde, Carolina Stramare accende la passione tutta d’un fiato in seguito ad una gita nel deserto, inaspettata.

All’indomani delle restrizioni post Covid, la showgirl vigevanese ha messo in pratica quasi tutte le qualità del suo immenso repertorio fisico, la risultante finora dei suoi meritati successi sotto i riflettori.

Durante le riprese in un paesaggio surreale e quasi interamente distante dai canoni della socialità, la Stramare si rende protagonista in sella ad un ‘quad’ pronta a sfrecciare all’impazzata e sorprendere tutti.

Prima di accendere i motori, la diva più selezionata del momento si alza all’in piedi e mostra orgogliosamente il davanzale. Un’esplosione di adrenalina e sensualità per lei, regina assoluta del deserto quasi a sfidare i faraoni che in passato dettavano ‘legge’ da quelle parti.

Insomma Carolina Stramare anche stavolta non si è posta alcun limite e ha dato sfogo alle sue armi migliori. Presto la rivedremo in ‘pista’ in una nuova veste, magari in estate ancor più in forma di quanto già sembra.