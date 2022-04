Francesco Renga, dopo anni lo ammette: impossibile dimenticarla

Francesco Renga dopo anni non riesce a dimenticare una delle donne più importanti della sua vita, molte canzoni sono dedicate a lei

E’ uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano, le sue canzoni sono commoventi ed emozionanti che restano nel cuore di chi le ascolta.

Stiamo parlando di Francesco Renga, da tutti conosciuto per essere un artista unico e l’ex marito di Ambra Angiolini con la quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Non ci sono molti dettagli sulla loro vita privata, ma c’è una cosa che il cantante non potrà mai dimenticare ed è stato proprio lui a rivelarla.

Francesco Renga, senza di lei non può stare

Francesco Renga canta l’amore tra amanti, genitori e figli e amici. Il cantante non perde occasione di trascorrere del tempo con le persone preferite della sua vita, vale a dire la sua famiglia.

L’artista dopo la separazione da Ambra Angiolini si è rifatto una vita con un’altra donna, Diana Poloni. I due sono molto innamorati, ma nonostante tutto Renga non ha mai dimenticato il suo passato.

Passano gli anni, ma il suo resta un ricordo indelebile che nessuno potrà mai cancellare. Stiamo parlando di sua madre Jolanda, morta all’età di cinquantadue anni. La mamma ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del cantante che all’epoca aveva solo ventisette anni e tante esperienze da vivere insieme a lei.

Francesco Renga ha riferito più volte in varie interviste che visse la morte della madre come un abbandono e la rabbia gli ha tenuto compagnia per tanti anni.

Oggi, dopo molto tempo, è riuscito a superarla. La sua rinascita è avvenuta quando è diventato papà ed ha capito cosa significa essere genitore. La mamma sarà sempre con lei ed è proprio a Jolanda senior che ha dedicato le sue canzoni più belle che hanno fatto e continuano ad emozionare generazione dopo generazione.